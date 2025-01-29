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Kültür

"Lord of the Sound" Türkiye'de konser verecek

Senfoni orkestrası Lord of the Sound, "Hans Zimmer Müziği" konserleriyle Türkiye'de farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
"Lord of the Sound" Türkiye'de konser verecek

İstanbul

U-Concert'ten yapılan açıklamaya göre, senfoni orkestrası eşliğindeki konserde, modern sinemanın etkileyici başyapıtlarının müzikleri sahneye taşınacak.

Konserde Zimmer'nın "Dune", "Spider-Man 2", "The Dark Knight", "Interstellar", "Gravity", "Sherlock Holmes", "The Da Vinci Code", "Gladiator", "Mission: Impossible", "Inception", "Pirates of the Caribbean", "Spirit", "Wonder Woman", "Madagascar", "The Lion King", "007: No Time to Die" eserlerinden oluşan bir repertuvara yer verilecek.

Trabzon KTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 10 Şubat'ta başlayacak konserler, 11 Şubat'ta Kayseri EKM Erciyes Kültür Merkezi'nde, 12 Şubat'ta Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde, 13 Şubat'ta Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, 14 Şubat'ta Adana Çukurova Üniversitesi Kongre Salonu'nda, 16 Şubat'ta İzmir, Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda, 17 Şubat'ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde, 18 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çağdaş film müziği dünyasında devrim yaratan müzikler yapan Zimmer, "Pirates of the Caribbean", "The Lion King" ve "Inception" gibi dev yapımların müziklerinin bestelerine de imza attı.

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