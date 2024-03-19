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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Sivil Toplumla Buluşma” iftar programında konuşuyor.
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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığından Antalya'daki kalıntılara ilişkin açıklama

Antalya'nın Kemer ilçesinde yol yapımı sırasında Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilince çalışmaların durdurularak, inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ayşe Yıldız  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığından Antalya'daki kalıntılara ilişkin açıklama

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Kemer ilçesi Çalışdağı mevkisi eteklerinde tespiti yapılmış arkeolojik Sit'lerin dışındaki alanda yol çalışmaları yapılırken ortaya kültür varlıkları çıktığı ihbarı üzerine Antalya Müze Müdürlüğünce alanda inceleme yapılmıştır. Idyros Antik Kenti ​ile bağlantılı olduğu düşünülen Bizans-Roma Dönemi'ne ait kırsal yerleşim kalıntıları tespit edilmiştir. Alandaki çalışmalar durdurularak söz konusu kültür varlıklarının tesciline ilişkin süreç Bakanlığımız birimlerince başlatılmıştır."

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