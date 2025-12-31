Dolar
42.97
Euro
50.47
Altın
4,332.73
ETH/USDT
2,981.10
BTC/USDT
88,246.00
BIST 100
11,256.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'nin, bu alanda kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip olduğunu belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip

Ankara

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ebru sanatçısı Duygu Orak ile bir araya gelerek, yaşayan miras üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

"UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı 32 unsurla dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, bu alanda ustalarına ve kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip. Bugün ülke genelinde 7 bin 36 kültürel miras taşıyıcısı sanatçımız, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya devam ediyor" ifadesini kullanan Ersoy, ustalık düzeyinde bilgi ve becerileri temsil eden Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan 100 miras taşıyıcısı ve 2 kurumun, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Ersoy, "Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı kartı uygulaması ve Yaşayan Miras Okulu ile geleneksel sanat ve zanaatlarımızı genç kuşaklarla buluşturuyor, yaşayan mirasımızı güçlü adımlarla geleceğe taşıyoruz." paylaşımında bulundu.

Somut olmayan kültürel mirasın aktarımında eğitimin önemine işaret eden Ersoy, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Yaşayan Miras Okulu'nun açıldığını hatırlattı.

Bu okulun, geleneksel sanatlar ve zanaatların deneyimlenerek öğrenilmesini amaçladığını belirten Ersoy, pilot uygulamanın ardından projenin başta etnografya müzeleri olmak üzere Bakanlığa bağlı birçok mekana yayılacağını aktardı.

Özellikle küçük yaşta ilgi duyan çocukların bu sanatlarla erken dönemde tanışmasının önemine dikkati çeken Ersoy, "Bu işler deneyimlemeden anlaşılmıyor. Çok zor zanaatlar ama aynı zamanda insanı ruhen de rahatlatan bir tarafı var." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında ebru sanatı hakkında da bilgi alan Ersoy, iyi bir zanaatkar olmanın uzun yıllar süren bir emek gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle ebru sanatında ustalaşmanın yaklaşık 5 yılı bulduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak yaşayan mirasın korunması, görünür kılınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların artarak süreceğini ifade eden Ersoy, kültürel miras taşıyıcılarının bu sürecin temel unsuru olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul, Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden anlık izleniyor
İstanbul'da 2025'te suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından 584 şüpheli tutuklandı
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hakkari'de yapılacak 1557 konutun hak sahibi kurayla belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdamımız yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıkarıldı
RTÜK Başkanı Daniş: 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulanmıştır

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, kültürel miras taşıyıcılarına yaslanan güçlü bir birikime sahip

Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendi

Sinema alanında bu yıl 150 projeye 316 milyon 674 bin lira destek sağlandı

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı "dijital vicdan" oldu

2025 Yılının Kelimesi/Kavramı "dijital vicdan" oldu
Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı

Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet