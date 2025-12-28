Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,941.70
BTC/USDT
87,796.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van’dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kars’tan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu’dan yayındayız
logo
Yaşam

Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajlarından faydalandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadıklarını, iz bıraktıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin dört bir yanında, herkes için erişilebilir ve nitelikli sahiller sunmaya devam ettiklerini, halk plajlarının, 2025'te de milyonlarca vatandaşı denizle buluşturduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarımızdan faydalandı. Ülke genelinde 19 halk plajımız hizmet veriyor. 2025 yılında Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı hizmete açıldı. Antalya Manavgat Sorgun Ücretsiz Girişli Halk Plajı vatandaşlarımızla buluştu. Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajımızda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı. Halk plajlarımız çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı
Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu
Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Benzer haberler

Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı

Halk plajlarından 2025'te yaklaşık 3,3 milyon kişi yararlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türk dizileri, dünyanın en büyük Türkçe kursudur

"Evvel Bir Mirasın İzinde" karma sergisi Millet Kütüphanesi'nde açıldı

Bakan Ersoy: Yaşayan Miras Okulunu Ankara'da pilot olarak başlatıyoruz

Bakan Ersoy: Yaşayan Miras Okulunu Ankara'da pilot olarak başlatıyoruz
Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı

Bakan Ersoy, AKM, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na ilişkin bu yılın verilerini paylaştı
Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı açıldı

Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet