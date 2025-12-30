Dolar
Kültür

Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Kültür Yolu Festivali kapsamında yıl boyunca 9 bin 600'ü aşkın etkinlik düzenlendi

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü çatısı altında, yıl geneline yayılan güçlü bir programla kültür ve sanatı Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarla buluşturduklarını belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ulaştığı ölçekle dünyanın en büyük kültür-sanat seferberliklerinden birine dönüştüğünü ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"20 şehirde, binin üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdik. Yaşayan Miras Şölenleri ve Bir Anadolu Şenliği ile gelenekten çağdaşa uzanan kültürel zenginliğimizi şehirlerimizde, meydanlarımızda, sahnelerimizde yaşattık. 2026'ya daha geniş bir coğrafya, daha güçlü içerikler ve artan bir kültür ivmesiyle hazırlanıyoruz. Kültür ve sanatı hayatın merkezine yerleştirmeye kararlıyız."

