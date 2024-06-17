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Kültür

Kızılırmak üzerindeki 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak üzerindeki tarihi Şahruh Köprüsü, yıllara meydan okuyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Kızılırmak üzerindeki 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Kentin önemli tarihi yapılarından biri olan ve yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen Şahruh Köprüsü, 1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki onarımın ardından günümüze kadar ayakta kalmayı başardı.

Kanuni döneminden sonra kapsamlı bir tadilat yapılmamasına rağmen ilk günkü ihtişamıyla günümüze ulaşan köprü, doğu batı yönünde 144 metre uzunluğu, 5 metre genişliği ve 8 kemeriyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Yıllara meydan okuyan tarihi köprüyü yayalar kullanabiliyor.

Sarıoğlan Kaymakamı Mehmet Fatih Uçar, AA muhabirine, tarihi köprünün yüzyıllardır vatandaşa hizmet verdiğini söyledi.

Şahruh Köprüsü'nün "Kızıldağ'ın kızanı, Kızılırmak'ın gerdanlığı" olarak tasvir edildiğini belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Kitabesi olmadığından yapılış tarihiyle alakalı kesin bilgi yok. Bir rivayete göre, köprü 1480 yılı dolaylarında Dulkadiroğulları'ndan Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yapıldı. Bir diğer rivayet de köprünün Selçuklular döneminde 1300'lü yıllarda yapıldığı yönünde. Elimize ulaşan kesin bilgilerden biri Şahruh Bey'in oğlu Mehmet Bey tarafından 1500'lü yıllarda köprünün tadilatının yapıldığı yönünde. Tabii bu da köprünün Şahruh Bey tarafından yapıldığı ihtimalini güçlendiriyor."

Turizme kazandırılması için proje hazırlandı

Uçar, köprünün turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Buranın geliştirilmesi ve turizme kazandırılması için Büyükşehir Belediyesince millet bahçesi projesi hazırlandı. Burada sosyal donatı alanları, muhtelif mesire alanları, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları, onun haricinde birtakım turizm destinasyonu oluşturacak şekilde projeler gündemimizdedir. Amacımız da bu projelerle beraber bu havzanın adeta bir vaha halini almasıdır." diye konuştu.

Uçar, bölge halkının köprüden halen faydalanabildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"İddia edildiği gibi 1400'lü yıllarda yapılmışsa 600 yılı aşkın bir süredir köprü dimdik ayakta. Elbette birtakım hafif müdahaleler olmuştur. Köprümüzü gerek yöre halkımız gerek ilçedeki vatandaşlarımız gerekse de civar ilçelerdeki vatandaşlarımız rahatlıkla yaya olarak kullanabiliyor. Devlet olarak biz ve vatandaşlarımız atalarınızdan miras bu yapıya sonsuz kıymet atfetmekteyiz ve buralara iyi bakmaktayız. Bizler 1071 yılında Anadolu'nun kapılarının Türk milletine açılmasıyla beraber Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar muhtelif köprüler inşa etmişiz. Bu manada bu köprülerimize sahip çıkmak istiyoruz."

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