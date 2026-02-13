Dolar
43.74
Euro
51.88
Altın
4,972.22
ETH/USDT
1,961.00
BTC/USDT
66,941.00
BIST 100
14,176.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Çandır Çayı’nın debisi yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine katılıyor.
logo
Yaşam

Lise öğrencileri, ballara gelen eşek arılarını engellemek için yapay zeka destekli kovan sistemi geliştirdi

Sivas'ta yaşayan 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, amcasının peteklerine gelen eşek arılarını engellemek için iki arkadaşıyla yapay zeka destekli kovan sistemi tasarladı.

Ergün Haktanıyan  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Lise öğrencileri, ballara gelen eşek arılarını engellemek için yapay zeka destekli kovan sistemi geliştirdi Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Yusuf Boyraz, Buğlem Alban ve Duru Sirer, Boyraz'ın amcasının peteklerine zarar veren eşek arılarını kovandan uzak tutma düşüncesinden yola çıkarak TÜBİTAK projesi hazırladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapay zeka destekli kovan hazırlayan ekip, kovan girişine entegre edilen hava üfleme sistemiyle eşek arılarını kamera ile tespit edip uzaklaşmasını sağladı.

"Enerjimiz güneş panellerinden karşılanabilir"

57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı için Kayseri'ye gelen 10. sınıf öğrencisi Yusuf Boyraz, AA muhabirine, amcasının arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Arıcılığın zor bir meslek olduğunu ifade eden Boyraz, amcasının da eşek arılarından mustarip olduğunu belirtti.

Bu soruna çözüm amaçlı proje geliştirdiklerini anlatan Boyraz, şunları kaydetti:

"Biz, bir gün amcama misafirliğe gittik. O da arıcılıkla uğraşıyor. Varroa (arılarda bir tür dış parazit hastalığı) hastalığından ve eşek arısı saldırılarından son derece mustaripti. Pek çok kovanı bunun yüzünden zarar görmüştü. Benim de aklıma böyle bir proje geldi. Kovan sağlığını korumak amacıyla böyle bir şey yaptık. Projenin adı, 'Bal arılarındaki varroa hastalığını ve yaban arısı saldırılarını tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı kovan sistemi.' Enerjimiz güneş panellerinden karşılanabilir."

"Kovanı korumuş ve üretimi desteklemiş oluyoruz"

Kovandaki sistem hakkında bilgi veren Boyraz, "Kovanın girişinde bir kamera var. Buradan varroa hastalığını veya eşek arısını tespit ettiği zaman hava motoru devreye giriyor ve onları kovandan uzaklaştırıyor. Böylece kovanı korumuş ve üretimi desteklemiş oluyoruz. Etiketleme işlemlerimiz var, nesne tespitlerini kullandık. Eşek arısı ve bal arısı arasındaki farkları yapay zekayla eğittik. Böylece kameramız eşek arılarını tespit edebiliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi'nin şubat sayısı bağımlılıkla mücadeleye ayrıldı
MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Aynı yastığa 64 yıl baş koyduğu eşinin mezarını her hafta ziyaret ediyor

Aynı yastığa 64 yıl baş koyduğu eşinin mezarını her hafta ziyaret ediyor

Lise öğrencileri, ballara gelen eşek arılarını engellemek için yapay zeka destekli kovan sistemi geliştirdi

Kayseri'de yaklaşık 300 kiloluk fil hastası kişi, özel ekiple evinden çıkarılıp hastaneye sevk edildi

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak
Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu

Günde 2 paket tükettiği sigaradan 10 yıl sonra tedaviyle kurtuldu
Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı projelere, bilim insanlarına 31,4 milyar lira kaynak aktardık

Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği odaklı projelere, bilim insanlarına 31,4 milyar lira kaynak aktardık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet