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Kültür

Kibele heykeli Afyonkarahisar Müzesinin en kıymetli eserlerinden biri oldu

Tarih öncesi dönemde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan mermerden yapılmış "ana tanrıça" Kibele'nin heykeli, Afyonkarahisar Müzesi'ne ziyaretçi çekiyor.

Arif Yavuz  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Kibele heykeli Afyonkarahisar Müzesinin en kıymetli eserlerinden biri oldu Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Müzesi, içinde yer alan eserlerle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Prehistorik dönemden bugüne 50 bin eserin bulunduğu müzede Kibele heykeli, 1,5 yıldır "Magna Mater" isimli özel bölmede cam vitrinin içinde sergileniyor.

Tacıyla yüksek arkalıklı tahta oturan ana tanrıçanın heykeli, sağ elinde bir kase tutarken ayaklarının yanında iki yanında aslan bulunuyor. Tahtın alt kaidesinde ise "Hermeios'un oğlu Siderapolisli Asklepiades adağı on iki tanrı anaya dikti" yazısı yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana 93 bin yerli ve yabancı turist, Roma dönemine tarihlenen Kibele heykelini görmek için müzeyi ziyaret etti.

"Bu heykel, ülkemizin kültür varlıklarına verdiği önemi göstermektedir"

Afyonkarahisar Müze Müdürü Mehmet Garipcin, AA muhabirine, bolluk ve bereketle ilişkilendirilen Kibele'nin Antik çağlardan beri Anadolu ve Akdeniz coğrafyasında ilgi gördüğünü söyledi.

Kibele heykelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı Nisan ayında açılan yeni Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilendiğine değinen Garipcin, "Heykel, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir. İlk yılımızda 60 bin ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu ziyaretçilerin büyük bölümü Kibele Heykeli ile özel olarak ilgilenmekte ve incelemektedir. İnsanlar, yurt dışından iadesinin sağlandığını öğrenince gurur duyuyor. Bu heykel, ülkemizin kültür varlıklarına verdiği önemi göstermektedir." diye konuştu.

"Heykelin görseli çok etkileyici"

Ziyaretçilerden Beyza Bozot da Kibele heykelinin kaçırıldıktan sonra tekrar ana vatanına geri getirilmesinin büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Müzede heykeli inceleme fırsatı bulduğuna dikkati çeken Bozot, "Heykelin görseli çok etkileyici. Eser, o dönemin ruhunu hissettiriyor. Kibele heykeli gibi, Afyonkarahisar Müzesi'nde çok güzel eserler var. Herkesin, müzeyi gezip görmesini tavsiye ediyorum."dedi.

Ziyaretçilerden Kardelen Başpınar ise Kibele heykelinin döneminde güzel detaylarla yapıldığını, tekrar ana yurduna getirilmesinin herkes gibi kendisini de gururlandırdığını ifade etti.

Türkiye'den 1960'lı yıllarda kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen heykel, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bir süre sergilendikten sonra 24 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'a getirildi.

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