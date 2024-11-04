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Kültür

Kayseri'de 1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap bulundu, 7 zanlı yakalandı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Kayseri'de 1800 yıllık el yazması 5 kitap ele geçirildi

Kayseri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin edilen tarihi eserlerin Kayseri'de satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Aramice dilinde yazılmış 1800 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması 5 kitap ele geçirildi.

04.11.2024

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.A, N.E, M.A, A.S, A.E, S.B. ve A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, şüphelilerin daha önce kazı yaptıkları alanda bir kısmı çıkarılmış Roma dönemine ait lahit bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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