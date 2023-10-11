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Kültür

Kahramanmaraş'taki Efsus Turan Mozaik Kazısı'nda 1500 yıllık mozaik taban bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Efsus Turan Mahallesi'nde tarihi kalıntıların bulunduğu arkeolojik kazı çalışmalarında 1500 yıllık olduğu değerlendirilen kilise mozaiği bulundu.

Deniz Doğan  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Kahramanmaraş'taki Efsus Turan Mozaik Kazısı'nda 1500 yıllık mozaik taban bulundu

Kahramanmaraş

Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda üç metrekarelik taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, ilçedeki tarihi mirasların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Gerçekleştirilen arkeolojik kazılar ile Afşin'in yüzyıllardır toprak altında kalmış sırlarının açığa çıktığını anlatan Güven, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla ilçenin binlerce yıllık yaşanmışlıklara sahne olduğunu ifade etti.

Mozaiğin 1500 yıl öncesine ait olduğunun değerlendirildiğini aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan eserin kilise mozaiği olduğu düşünülmektedir. Mozaiğin ana sahnesinde tavus kuşu, ceylan motifi ve bitkisel bezemeler yer almaktadır. Kenar bordüründe içte saç örgüsü, dalga motifi ve en dışta ise çiçek ve baklava deseni yer almaktadır. Afşin Belediyesi sponsorluğunda yürütülen kazı çalışması sayesinde, tarihin izleri yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarılmıştır. Efsus Turan Mozaik Kazısı, sadece geçmişimize bir pencere açmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi daha derinlemesine anlama fırsatı sunuyor. Topraklarımızda keşfedilmeyi bekleyen tarihe gereken özeni göstermek boynumuzun borcu biliyorum."

Güven, bulunan eserin sadece Afşin'in değil tüm Türkiye'nin tarihine ışık tutacak bir hazine niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

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