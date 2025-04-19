Japonya'da "Gizem Dolu Anadolu" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde "Gizem Dolu Anadolu" adlı bir fotoğraf sergisi açıldı.
Ankara
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gizem Dolu Anadolu" fotoğraf sergisinin açılışına, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Tokyo Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Cami Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas ile Kültür ve Turizm Müşaviri Saltuk Buğra Ekinci ile birçok davetli katıldı.
Uluslararası alanda pek çok sergide yer almış olan fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu" başlıklı sergisi, Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Ertuğrul, kültürel mirası yansıtan bu tür sergilerin, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu ve aynı zamanda köklü değerlerin uluslararası düzeyde tanıtılmasına vesile olduğunu aktardı.
Resul Çelik ise sergideki fotoğraflarla, Anadolu'nun farklı katmanlarını ve kültürel çeşitliliğini fotoğraf aracılığıyla ifade etmeye çalıştığını, Japonya'daki sanatseverlerle bu mirası paylaşmanın kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu belirtti.
"Gizem Dolu Anadolu" sergisi, Anadolu'nun farklı bölgelerine ait kültürel ve doğal unsurları fotoğraf sanatı aracılığıyla izleyiciyle buluşturuyor.
Geleneksel yaşam biçimlerinden mimariye, coğrafi çeşitlilikten insan hikayelerine kadar pek çok unsurun yer aldığı sergi, Japon ve yabancı ziyaretçilere Anadolu'ya dair çok yönlü bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.
"Gizem Dolu Anadolu" sergisi, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel etkileşimi destekleyen önemli bir etkinlik olarak 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.