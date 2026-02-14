İstanbul'da "Ufka Yolculuk" yarışmasının kitap okuma etkinliği düzenlendi
Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insana kitap okuma alışkanlığı kazandıran "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" kapsamında İstanbul'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İstanbul
Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Bir Ufukta Buluşuyor, Birlikte Okuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kitapseverler Rami Kütüphanesi'nde bir araya geldi.
Kütüphane ziyaretçilerinin ve aileleriyle gelen çocukların da ilgi gösterdiği programda kitap, pamuk şeker, mısır, balon ikramları ve yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra "UFYO" adlı maskotların gösterileri ile yarışmaya ilişkin tanıtım ve hediye stantları da yer aldı.
Ufka Yolculuk İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kesik, AA muhabirine, yarışmanın tüm Türkiye'de aynı saatte düzenlendiğini belirterek, "Ufka Yolculuk, İlim Kültür Sanat Vakfı'nın (İLKSAV) yürüttüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa düzenlenen bir proje. 2013 yılında başladığımız bu yolculukta, bugüne kadar 5.8 milyon kayıt oldu. Bu yılki kayıtlarımız da şu an itibariyle 700 bini aşmış durumda. Hedefimiz 1 milyonu aşmak." dedi.
Kitap okuma etkinliğinin Ufka Yolculuk kapsamında düzenlendiğini dile getiren Kesik, "Türkiye çapında kitap okuma farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Yarışmamız bu yıl 7 ve 8 Mart'ta online olarak çevrim içi şekilde yapılacak. Kayıtlarımız 6 Mart'a kadar devam edecek. Yarışmaya henüz kaydolmayanların 6 Mart tarihi gelmeden yarışmaya kaydolmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Toplamda 46 umre ödülü verileceğini aktaran Kesik, "Bu yarışmamızın şöyle bir güzelliği de var. Yarışmada her zaman kazanan olmak zorunda değiller. Ufka Yolculuğun mottosu da kaybedeni olmayan bir yarışma. Bu nedenle sadece yarışmaya katılanların arasından çekilişle 3 kişiye de umre ödülü vereceğiz. Merkezi ödüllerle birlikte toplamda 10 milyon liralık bir ödül bütçemiz bulunmaktadır." bilgilerini paylaştı.
"Bir hatıra olsun diyerek güzel bir etkinlik organize ettik"
Ufka Yolculuk İstanbul İl Temsilcisi Aydın Şimşek, yarışmacıların doğru kaynaktan doğru bilgilere ulaşmasını ve kitap okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Yarışma takviminin son günlerine gelindiğine işaret eden Şimşek, "Büyük teveccüh var, 700 bini geçtik. Hedefimiz 1 milyon kayıt. Son kaydımız 6 Mart, son kayıt tarihini kaçırmadan yarışmacılarımızı davet ediyoruz. Yarışmamız online olduğu için ramazan ayında da sınava dahil olup bütün kitapseverleri yarışmamıza katılmaya çağırıyoruz." dedi.
Şimşek, kitap okuma etkinliğinin bir şenlik havasında geçtiğinin altını çizerek, "Aileler çocuklarını kitap okumaya teşvik etmede bazen zorlanıyorlar. Yarışmamıza kaydolmuş, kitabı almışlar ama kitap bir kenarda kalıyor, okuyamıyorlar. Şimdi bu etkinlik vesilesiyle çocuklarımız tekrardan kitaplarını gündemine alıyorlar, yarışmaya az vakit kalmış diyorlar ve kitap okumaya teşvik oluyorlar. Burada da maskotlarla, ikramlarla onlara bir hatıra olsun diyerek güzel bir etkinlik organize ettik." değerlendirmesinde bulundu.
"Gönüllü olarak da görev almak istedik"
Ufka Yolculuk gönüllüsü, elektrik ve elektronik mühendisi Sinan Esad Şimşek, organizasyonun her aşamasında rol aldıklarını belirterek, "Her türlü alanda çocuklara yardımcı oluyoruz. Onların yarışmayı, kitapları severek okumaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Yaklaşık 13 yıldır bu organizasyonun içerisinde olduklarını vurgulayan Şimşek, "Ufku Yolculuk son derece gönüllülere açık olan bir yarışma. Bu gönüllülere açık olması da onun ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteriyor. Gönüllü olarak da görev almak istedik ve organizasyonda yardımcı oluyoruz." görüşünü paylaştı.
"Ortaokul kitabı çok komik ve eğlenceli"
Kitap okuma etkinliğine katılan minik kitapseverlerden 4. sınıf öğrencisi Medine Sare Gök, okuduğu "Kuşların Çağrısı" kitabındaki hikayeleri anlatarak, yarışmaya katılacağını ve umre ödülü kazanmak istediğini söyledi.
Deneme sınavına da girdiğini ve soruları çok kolay bulduğunu ifade eden Gök, "Kabeye gitme ödülünü beğendim çünkü hayalim oraya gitmekti benim. Hedefim umreye gitmek. Ben bu kitabı okuyup birkaç sefer, cevapları tam doğru yapıp gitmeyi düşünüyorum." dedi.
Fatıma Zehra Şani, 5. sınıfa gittiğini ve kitabı çok eğlenerek okuduğunu belirterek, "Ortaokul kitabı gerçekten çok komik ve eğlenceli. Birkaç kez okumama rağmen hala çok fazla gülüyorum. Geçen sene de katıldım yarışmaya. İkinci kez katılıyorum. Bu sefer güzel seviyelerde ilklerden olmayı istiyorum." şeklinde konuştu.
Etkinlikte "Tevhid Muhafızları" kitabını okuduğunu ifade eden Şani, "Bir yerde patlamış mısır, pamuk şeker dağıtıyorlar. Bir yerde kurabiye, poğaça, çikolata falan dağıtıyorlar. Bir yerde kitap dağıtımı, bir yerde de kayıt olanlara ücretsiz yarışmanın kitabını veriyorlar, hediye ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
"En çok umreye gitmeyi hedefliyorum"
Nil Taşdemir, 3. sınıfa gittiğini, yarışmaya ilk kez katılacağını kitabı 5-6 kez olduğunu ve umre ödülünü kazanmak istediğini vurgulayarak, "En çok umreye gitmeyi hedefliyorum. Bence kitap okuma etkinliği olarak çok güzel yapmışlar. Kitap okumayı seven kişiler de katılsın bence. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Sınava katılacağını ifade eden Taşdemir, "Herkes kayıt olsun bu yarışmaya. Hem sınava girerler bence olsunlar, girsinler sınava." dedi.
Ayşe Zülal Şani, 3. sınıfa gittiğini, kitapların bazı bölümlerini sesli kitap olarak dinlediğini ve etkinlikte verilen hediyeleri beğendiğini belirterek, "Balon veriyorlar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıttılar. Yüz boyası yaptırdılar. Anahtarlık veriyorlar, bir de kitap ayracı var." şeklinde konuştu.
Elif Zeynep de Peygamberlerin sıfatlarının anlatıldığı "Kuşların Çağrısı" kitabını 6-7 kez okuduğunu, umre ödülünü kazanmak istediğini söyledi.
Yarışma hakkında
Bu yıl "İlk Sözleşmeni Hatırla" sloganıyla "Nasıl inanmalı?" sorusuna odaklanan 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat düzeyinde 5 ayrı kategoride düzenleniyor.
Kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesi ve bireylerin manevi derinliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlik, 12 yılda 5 milyon 800 binden fazla yarışmacıya ulaştı.
Tek aşamada 7-8 Mart'ta çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilecek yarışmada, sıralama tek sınavın sonuçlarına göre yapılacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken 46 kişiye de umre ödülü takdim edilecek.
Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye "www.ufkayolculuk.com" sayfasından ulaşılabiliyor.