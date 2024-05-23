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Kültür

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da konser verecek

1969'da kurulan İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Tüm zamanların en başarılı metal grupları arasında gösterilen Judas Priest, "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da konser verecek.

Albümleri 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan topluluk, dünya çapında turneler, Grammy gibi sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.

Toplululuk bu yıl mart ayında da "Invincible Shield" adlı yeni albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.


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