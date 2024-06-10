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Kültür

Hırka-i Şerif Vakfının karma sergisi ziyarete açıldı

Veysel Karani Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfı Kültür Merkezi kursiyerlerinin karma çalışmalarından hazırlanan yıl sonu sergisi, Fatih Hoca Üveys Camii Külliyesi'nde ziyarete açıldı.

Ahmet Esad Şani  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Hırka-i Şerif Vakfının karma sergisi ziyarete açıldı

İstanbul

Kültür merkezinde 2005'ten bu yana uzman eğitim kadrosu tarafından hat, tezhip, ebru, seramik, çini, edebiyat, Osmanlıca, sulu boya, resim, kaligrafi gibi 15 sanat dalında eğitimler verildi.

Hırka-i Şerif Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1996 yılında vakfımız tarafından ihya edilerek ibadete açılan Fatih Sarıgüzel Caddesi'ndeki Hoca Üveys Camii Külliyesi'nde 15 branştan müteşekkil çalışmalardan oluşan karma sergimizin bu sene 17.'sini açmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Hırka-i Şerif Vakfı olarak bu eğitimlerle, insanların hayatlarına küçük dokunuşlar yaparak, ruhların güzelleşmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Bu sebeple sloganımız, Yunus Emre'mizden ilhamla 'Sevelim, sevilelim.' Kültür merkezimizde yıl boyunca 150 kursiyer uzman bir kadrodan eğitim alıyor. Aynı zamanda çocuklarımız için de atölyelerimiz oluyor. Bu sene çocuklarımıza resim, ebru ve kaligrafi derslerinden oluşan atölye eğitimleri verildi. Yeni yıl için kayıtlarımız ağustos ayının 15'inde başlıyor. Eğitimlerimize de 1 Eylül'de start veriyoruz. Uzman bir kadrodan asude bir mekanda istifade etmek isteyen tüm sanatseverleri bekliyoruz."

Kursiyerlerin yıl içinde hazırladıkları eserlerin yer aldığı sergi, 14 Haziran'a kadar görülebilecek.

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