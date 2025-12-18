Dolar
42.73
Euro
50.23
Altın
4,327.47
ETH/USDT
2,848.10
BTC/USDT
87,076.00
BIST 100
11,371.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen, Kaouther Ben Hania'nın çektiği ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, izleyici ile buluşuyor.

Melik Fırat Yücel  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor

İstanbul

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta bilim kurgudan aksiyona, komediden animasyona 4 film vizyona giriyor.

"Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Gazze Şeridi'nde yaşayan ve İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında IDF tarafından öldürülen beş yaşındaki Filistinli bir kız olan Hind Rajab'ın hikayesini konu alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Avatar: Ateş ve Kül" 

James Cameron'un merakla beklenen macera, aksiyon ve bilim kurgu türündeki fantastik filmi "Avatar: Ateş ve Kül" izleyici ile buluşacak.

Serinin üçüncü filmi, Jake ve Neytiri'nin ailesinin, yaşadıkları kaybın yasını tutarken, Pandora'da savaşın büyümesini ve ailenin agresif bir Na'vi kabilesi olan Kül insanlarıyla yolunun kesişmesini anlatıyor.

Cameron'un, senaryosunu Rick Jaffa, Amanda Silver ve Shane Salerno ile birlikte kaleme aldığı filmde Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Edie Falco, Oona Chaplin, Jemaine Clement ve Giovanni Ribisi'nin arasında olduğu ünlü isimler rol aldı.

"Doğudan Fragmanlar"

Erkan Yazıcı'nın yönettiği, Güldestan Yüce ve Turgay Atalay'ın oynadığı "Doğudan Fragmanlar", 1916'da Rus işgalinin Trabzon'u tehdit ettiği bir dönemde, iki kadının başından geçen zorlu bir yolculuğu beyaz perdeye taşıyor.

"Şahinbey: Saatin Sırrı"

Haftanın animasyon filmi "Şahinbey: Saatin Sırrı", Gaziantep savunmasını araştıran bir grup çocuğun, müzenin altındaki kastellerde Sultan 2. Abdülhamit tarafından Şahinbey'e hediye edilmiş bir saat bulmalarını ve saati bulunduğu yerden almak için planlar yaparken kendilerini takip eden yabancılar olduğunu fark etmelerini konu ediniyor.

Yönetmenliğini Bilal Arıoğlu'nun yaptığı filmin yapımcılığını İsrafil Kuralay üstlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti
Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
Yüzyılın Konut Projesine başvurular yarın sona eriyor

Benzer haberler

"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor

"Hind Rajab'ın Sesi" vizyona giriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet