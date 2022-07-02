Dolar
16.74
Euro
17.46
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,048.00
BTC/USDT
19,240.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

Emrah Yaşar   | 02.07.2022
Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

Eskişehir

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçinin bulduğu tarihi eser muhafazaya alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaz Mahallesi Holuz mevkisindeki Kaymaz Höyük birinci derece sit alanında tarla sahibi tarafından üzerinde çeşitli figürler olan taş eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu mevkide yapılan araştırmada, söz konusu kişinin tarlasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde haç ve değişik figürler bulunan taş eser ele geçirildi.

Tarihi eserin muhafazaya alındığı, tarla sahibi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak"tan işlem başlatıldığı bildirildi.​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
AK Partili Hayati Yazıcı, Çay Kanunu teklifini değerlendirdi
TEMAD Genel Başkanı Dürgen astsubaylara yönelik düzenlemeleri değerlendirdi
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın üzerinden 2 yıl geçti
Dodurga'daki seçmenler yarın sandık başına gidiyor

Benzer haberler

Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu

Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği

Iğdır'da hasadına başlanan kayısıda 44 bin ton rekolte bekleniyor

Denizli'de nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor

Denizli'de nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor
Konya'da topraksız tarımla teknolojiyi buluşturan çiftçi verimi de katlıyor

Konya'da topraksız tarımla teknolojiyi buluşturan çiftçi verimi de katlıyor
Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı

Kilis'te çiftçiler biber hasadına başladı