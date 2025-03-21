Erzurum, gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girdi
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girdiğini söyledi.
Erzurum
Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, konuyla ilgili başvurunun değerlendirildikten sonra Erzurum'un UNESCO listesine girdiğini belirtti.
Sekmen, kentteki asırlık yemeklerin tescillendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Belediye olarak kadim şehrimizin köklü ve zengin mutfak kültürünü korumak, geliştirmek ve dünya çapında tanıtmak için gastronomi alanında önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 başvurumuz başarıyla sonuçlanmıştır. Şehrimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne 'Gastronomi şehri Erzurum' olarak dahil edilmiştir. Bu gurur verici gelişme Erzurum'un eşsiz lezzetlerinin uluslararası düzeyde tescillendiğinin göstergesidir."
"Tescilli lezzetlerimizi dünya sahnesine taşıyoruz"
Sekmen, belediye olarak unutulmaya yüz tutan yemekleri kayıt altına aldıklarını dile getirerek, "Genç şeflerimiz ve girişimcilerimiz için düzenlediğimiz eğitim atölyeleriyle mutfak sanatını geleceğe taşıyoruz. Şehrimizin damak tadını yaşatmak adına tadım etkinlikleri, yemek yarışmaları ve halk günleriyle lezzetlerimizi hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası gastronomi fuarlarında yer alıyor, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı gibi tescilli lezzetlerimizi dünya sahnesine taşıyoruz. Mutfak kültürümüzü akademik anlamda da kayıt altına alınması adına yayımladığımız 'Erzurum mutfak kültürü' kitabımız, yemek geleneğimizi detaylı şekilde belgeleyerek araştırmacılara ve gastronomi meraklılarına kaynak teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Erzurum'un yüzlerce yıllık mutfak kültürü, damaklarda iz bırakan eşsiz lezzetleri ve köklü gastronomi mirasının, bugün uluslararası bir platformda hak ettiği değeri bulduğunu vurgulayan Sekmen, "Erzurum’un tarihi kadar eski olan bu zengin sofra kültürünü dünya ile buluşturmanın onurunu yaşıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.