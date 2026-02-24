Dolar
Kültür

Edirneli semazenler Balkanlarda gönüllere dokunacak

Edirne Valiliği bünyesinde kurulan Semazen Topluluğu, Balkan ülkelerinde düzenlenecek iftar programlarında sahne almak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Gökhan Balcı  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Edirneli semazenler Balkanlarda gönüllere dokunacak Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

İhya edilen Edirne Mevlevihanesi geleneğini yaşatmak amacıyla 2 yıl önce kurulan topluluk, aldığı eğitimlerin ardından yurt içindeki programların yanı sıra Balkan coğrafyasında da gönüllere dokunuyor.

Bu yıl üçüncü kez Balkanlara gidecek ekip, son provalarını Kaleiçi'ndeki Ekrem Demiray Spor Salonu'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu semazen sanatçısı Sabahattin Harma yönetiminde gerçekleştirdi.

600 yıllık miras yeniden hayat buluyor

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Edirne Valisi Yunus Sezer'in himayelerinde ihya edilen Edirne Mevlevihanesi'nin bu yıl açılmasının planlandığını söyledi.

Mevlevihanenin Rumeli coğrafyasındaki ilk mevlevihanelerden biri olduğunu belirten Soytürk, önemli bir mirasın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Mevlevilik geleneğinin yeniden canlandırılması amacıyla semazen topluluğunun kurulduğunu dile getiren Soytürk, "Bu yıl Sofya, Üsküp, Prizren, Elbasan, İskeçe ve Gümülcine’de iftar programları düzenlenecek. Mevlevihane için yetiştirilen semazen gençler, Rumeli seferine çıkarak sema ayinleri icra edecek." ifadelerini kullandı.

"Orada çok güçlü bir gönül bağı var"

Topluluk sorumlusu Sabahattin Harma da Balkan iftarlarının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Programlarda zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını belirten Harma, bir ziyaretinde yaşadığı anıyı şöyle anlattı:

"Naim Süleymanoğlu’nun memleketine yakın bir yerdeydik. Yaşlı bir teyze ve amca çocuklara sarılıp 'Mevlana gelmiş' dedi. O an gözlerim doldu, ağlayacaktım."

Yaklaşık 600 yıllık Edirne Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılmasının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Harma, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Genç semazenler Rumeli yolunda

Topluluk üyelerinden Ege Şahin ise semazen olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Balkan ziyaretlerinde gördükleri ilgiden etkilendiklerini anlatan Şahin, "Sanki kendi torunları gelmiş gibi karşılıyorlar. Bu ilgi bizi hem gururlandırıyor hem duygulandırıyor." dedi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Seyit Ahmet Karabıyık da soydaşlarla bir araya gelmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, "Orada bir yerimizin olduğunu hissetmek bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

