Dolar
43.83
Euro
51.67
Altın
5,079.95
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,776.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton-Tucker, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Mehmetçik, Kosova'da iftar verdi

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar programı düzenlendi.

Eren Beksaç  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Mehmetçik, Kosova'da iftar verdi Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Prizren'in tarihi Şadırvan Meydanı'ndaki iftar programına, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra Kosova'daki çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, Kosova'da görevli Türk askerleri ve çok sayıda davetli katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mehmetçik ve iftar programına katılan yaklaşık 250 Kosovalı, akşam ezanının okunmasıyla dua edip orucunu açtı.

Türk Temsil Heyet Başkanlığından alınan bilgiye göre, geleneksel olarak ramazan ayında Kosova'nın farklı kentlerinde iftar sofraları kurulup pide dağıtılarak Kosova halkının yanında olmaya devam edilecek.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti
"Cemre Vakfı Tanıtım Programı" AKM'de yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mehmetçik, Kosova'da iftar verdi

Mehmetçik, Kosova'da iftar verdi

İhracat yükünü çeken tır şoförleri ailelerinden uzakta iftar yapıyor

İHH, ramazanın ilk gününde Suriye’de 2 bin 700 kişiye iftar verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk iftarını fabrika işçileriyle yaptı
Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya'da 162 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor
Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet