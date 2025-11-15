Dolar
Kültür

Edirne'deki tarihi Kıyık Tabya'da restorasyon çalışmaları başladı

Edirne'de, 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılan Kıyık Tabya'nın ihyasına yönelik çalışmalar başladı.

Gökhan Zobar  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Edirne

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan tabya restore edilerek kent kimliğine kazandırılacak.

Balkan Savaşları'nda kullanılan tabya restore edildikten sonra ziyarete açılacak.

Vali Yunus Sezer, tabyadaki çalışmaları inceleyip İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten bilgi aldı.

Sezer, kent tarihinde önemli bir yere sahip olan tabyanın restorasyonuna başlandığını ifade etti.

Kentteki tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Kitabesi bulunan tek tabya olma özelliğini taşıyan Kıyık Tabyamızda, Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa’nın aziz hatırasını yaşatmak ve tarihimizin izlerini gelecek nesillere aktarmak için ihya çalışmalarına başlandı. Hıdırlık Tabyamızdan sonra Kıyık Tabyamızda inşallah restore edilerek ziyarete açılacak. Edirne'mizin önemli bir tarihi ve kültürel değeri ayağa kalkmış olacak. Bu kıymetli eserin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz."

Edirne'deki tarihi Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

