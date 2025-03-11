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Kültür

Dünyanın prestijli yayıncılık etkinliklerinden "Londra Kitap Fuarı" 54'üncü kez kapılarını açtı

Dünya çapında yayıncılık ve telif satış sektörünün önemli buluşma noktalarından Londra Kitap Fuarı, 54'üncü kez kapılarını açtı.

Zuhal Demirci  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Dünyanın prestijli yayıncılık etkinliklerinden "Londra Kitap Fuarı" 54'üncü kez kapılarını açtı Fotoğraf: Zuhal Demirci/AA

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da Olympia London alanında bu yıl 54'üncüsü düzenlenen fuara, Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) olarak 262 metrekarelik "Ulusal Stantlar" alanıyla katılım sağladı.

Türkiye'den yayınevlerinin, Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla katıldığı fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınlarının yanı sıra çok sayıda eser sergilendi.

Fuara, Türk yayınevlerinden Taze Kitap, Alfa Yayıncılık, Destek Medya Grubu, Çikolata Yayınevi, Literatür Yayıncılık, Yediveren Yayınları, İlgi Kültür Yayıncılık, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları ve Damla Yayınları katılım sağladı.

AA Kitap, uluslararası alanda tanıtıldı

Bu yılki fuarda AA Kitap, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Ulusal Stantlar'da yer aldı.

AA'nın, Gazze'de işlenen soykırımı dünya gündemine taşıyan üçleme niteliğindeki eserlerden "Kanıt" ve "Tanık" kitapları ile ajansın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 10 yıllık serüvenini ve dünyanın dört bir yanından gelen ödüllü fotoğrafları bir araya getiren "The First Ten Years" kitapları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

AA Kitap, Anadolu Ajansının yayıncılık alanındaki birikimini ve habercilik deneyimini kitaplara taşıyan marka olarak dikkati çekiyor.

Tarih, kültür, sanat, medya, gazetecilik, uluslararası ilişkiler ve araştırma-inceleme gibi geniş yelpazede eserler yayımlayan AA Kitap, alanında uzman yazarların kaleme aldığı nitelikli içerikleri okurlarla buluşturuyor.

Yayınları, yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası akademisyenler, araştırmacılar ve medya profesyonelleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

"Türkiye'nin edebiyatını, kültürünü ve yayın hayatını dünyaya tanıtıyoruz"

Fuara katılan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Karakuş ile Türk yayınlarının tanıtıldığı stantları ziyaret etti.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, fuarda, Türkiye'nin yayıncılık alanındaki önemli paydaşlarının katıldığını belirterek, Türkiye'nin bu yıl da fuarda çok güçlü şekilde temsil edildiğinin altını çizdi.

Ertaş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, İTO'nun da desteğiyle Türkiye'nin edebiyatını, kültürünü ve yayın hayatını aslında sadece Londra'ya değil, buradan dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Türkiye'nin fuarda yer alan standının her yıl büyük ilgi gördüğünü dile getiren Ertaş, "Kültür Bakanlığımızın desteğiyle uzun süredir bir tercüme destek programımız var. Bu bağlamda da binlerce Türk eseri dünyanın dört bir köşesinde okuyucularla buluştu. Bu anlamda, Birleşik Krallık'ta da 50'den fazla eser okuyucuyla buluştu." ifadelerini kullandı.

Ertaş, fuarda tercüme eserler ve Türk edebiyatının seçkin eserlerinden oluşan bini aşkın seçkinin ilgililerle buluştuğunu kaydetti.

"Telif ve yayın hayatı açısından çok iyi bir süreç yaşıyoruz"

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Develioğlu da Türk yayıncısının ve kitapseverlerin kültür hayatını daha iyi şekilde tanıtabilmek için fuara katılım sağladıklarını ve çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Develioğlu, bu fuarın, yayın ve telif alanındaki dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Türkiye de bu fuarda yerini aldı. Türkiye'de yayıncıların en çok üyesi olduğu bir kurum olan İTO olarak da burada muhakkak yerimizi almamız gerektiğini düşünüyorduk. Yıllardır da bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Son zamanlarda bu faaliyetlerin yayın dünyasında karşılığının çok daha iyi şekilde alındığını söyleyen Develioğlu, "Dünyadaki ekonomik çalkantılara rağmen, telif ve yayın hayatı açısından baktığınız zaman çok iyi bir süreç yaşıyoruz. Her sene artarak devam etmesi gerçekten bize büyük bir gurur veriyor." diye konuştu.

Londra Kitap Fuarı, dünyanın en prestijli yayıncılık etkinliklerinden

Dünyanın en prestijli yayıncılık etkinliklerinden Londra Kitap Fuarı, çok sayıda ülkeden binlerce katılımla bu yıl 11-13 Mart'ta düzenleniyor.

Yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcilerini, yazarları ve okurları bir araya getiren fuar, uluslararası düzeyde bilgi ve kültür paylaşımına önemli katkılar sağlıyor.

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