Dünyaca ünlü oyuncu Alexander Uloom, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak
Hollywood'un yükselen yıldız oyuncularından Alexander Uloom, TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nda konuk oyuncu olarak rol alacak.
Miray Yapım, Ghassan Mesud ve Luca Peros'tan sonra Prime Video'da yayınlanacak "Hause of David" dizisinde de rol alan, Alexander Uloom'la da anlaştı.
Başarılı oyuncu, dizide Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından Halid Bin Velid'e hayat verecek.
Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, yeni bölümüyle 16 Eylül Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.
