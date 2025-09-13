Dolar
logo
Kültür

Dünyaca ünlü oyuncu Alexander Uloom, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

Hollywood'un yükselen yıldız oyuncularından Alexander Uloom, TRT 1'in sevilen dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı"nda konuk oyuncu olarak rol alacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
İstanbul

Miray Yapım, Ghassan Mesud ve Luca Peros'tan sonra Prime Video'da yayınlanacak "Hause of David" dizisinde de rol alan, Alexander Uloom'la da anlaştı.

Başarılı oyuncu, dizide Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından Halid Bin Velid'e hayat verecek.

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, yeni bölümüyle 16 Eylül Salı günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

