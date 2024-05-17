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Kültür

Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali, İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle perdelerini açtı.

Zehra Tekeci  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Devlet Tiyatroları Antalya 14. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kentin kültür, sanat ve spor şehri olduğunu söyledi.

Antalya'nın bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, "Şu an Antalya'da Filenin Sultanlarını ağırlıyoruz ve çok da iyi gidiyorlar. Antalya dünya ve Avrupa şampiyonları düzenleyen, sayısız festivale, fuara ev sahipliği yapan bir dünya şehri. Böyle bir uluslararası tiyatro festivali de Antalya'ya 14 yıldır çok yakışıyor. Sizler bu salonları doldurduğunuz müddetçe daha nice güzel etkinlikleri Antalya'ya getireceğiz." diye konuştu.

Şahin, katılımcılara iyi seyirler diledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise kurum olarak yurdun dört bir yanında festivaller düzenlediğini, bu etkinliklerin de yerli ve yabancı sanatçıların dört gözle beklediği sanatsal etkinlikler arasında yer aldığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen festivalin yurt içinde ve dışında takip edilen bir etkinlik olduğuna işaret eden Karadağlı, "Geçtiğimiz 13 yılda, 62 ülkeye ev sahipliği yaparak, 85 farklı tiyatro grubunu ve 1500'den fazla sanatçıyı ağırlayan Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, toplam 126 oyun ve 252 temsille 142 bin seyirciye ulaştı." dedi.

Festivalin bu yıl Devlet Tiyatrosu sahnesinden çıkarak şehrin 11 farklı mekanında 8 yabancı, 26 yerli oyun ve birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla vatandaşlarla buluşacağını anlatan Karadağlı, bu şekilde bir yandan tiyatro sanatının gücünün, evrenselliğinin vurgulanacağını, bir yandan da kültürler arasında köprüler kurarak karşılıklı duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına imkan tanınacağını kaydetti.

Karadağlı, Türkiye'den 11 Devlet Tiyatrosu ve bir şehir tiyatrosunun yanı sıra İspanya, Tataristan, Polonya, Macaristan, Fransa, Küba ve İtalya'dan tiyatro topluluklarının farklı tarzları ve kültürel zenginlikleriyle 35 oyun ile 49 temsil sunacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından festival, İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle başladı. Jordi Purti'nin yazıp yönettiği gösterinin, müzik düzenlemeleri Santi Escura ve Orquestra Cambra Emporda, ışık tasarımı Jordi Surroca imzası taşıyor.

Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.

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