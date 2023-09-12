Dolar
26.89
Euro
28.85
Altın
1,920.99
ETH/USDT
1,581.10
BTC/USDT
25,836.00
BIST 100
8,124.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC’de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" panelinde konuşuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım programı düzenleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlıkta Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Denizli'deki arkeolojik kazıda yaklaşık 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde yer alan Aşağıseyit Höyüğü'ndeki kazılarda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm çekirdeği kalıntısı tespit edildi.

Sebahatdin Zeyrek  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Denizli'deki arkeolojik kazıda yaklaşık 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek/AA

Denizli

Aşağıseyit Mahallesi'nde yüzey araştırmaları sonucu Bakır Çağı'ndan bu yana yerleşimin olduğu tahmin edilen höyükte İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erim Konakçı başkanlığındaki ekip, kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı ekibinin bu yıl ulaştığı buluntular arasında 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen üzüm çekirdeği kalıntısı dikkati çekiyor.

Doç. Dr. Konakçı, höyük alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, höyüğün Kalkolitik dönemden başlayarak Roma dönemine kadar kullanıldığını ve kale görünümünde olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarında elde ettikleri bulguların Helenistik ve Roma dönemi ile geç Tunç Çağı'na yönelik evreleri gösterdiğine işaret eden Konakçı, "Milattan önce 1600'lara kadar uzanan tabakalara ulaşmış durumdayız. Yüzey araştırmalarında höyüğün geçmişinin geç Kalkolitik döneme kadar uzandığını biliyoruz. Yine aynı zamanda erken Tunç Çağı'nda ve Geç Tunç Çağı'nda yerleşim üzerinde iskanın var olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda devam edecek kazılarda bu tabakalara da ulaşılmasını bekliyoruz." dedi.

Doç. Dr. Konakçı, kazılarda Geç Tunç Çağı'na ilişkin milattan önce 12. ile 16. yüzyıl arasına tarihlenen iki evreyi tespit ettiklerini, bu dönemlere ait mekanlar, ocaklar ve fırınlar bulduklarını aktararak bulguların arkeozoologlar ve arkeobotanikçiler tarafından da değerlendirildiğini kaydetti.

Hem Helenistik dönem hem de Geç Tunç Çağı'nda bölgede kullanılan tohum türleri ve bitki türleri hakkında bilgi edindiklerini aktaran Konakçı, "Arpa buğdayın tüketilmiş olduğuna dair veriler elde ettik. Bir tane üzüm çekirdeği bulundu. O da bu bölgelerde milattan önce 1500'lerde üzüm tüketimine dair yeni bir bilgiyi sundu. Zaten biliyorsunuz Batı Anadolu kıyıları ve Orta Anadolu’da yoğun bir üzüm tüketimi ve şarapçılık faaliyetinin olduğunu biliyoruz. Bölgeler arası ticarette üzümün önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Çal'da da böyle bir bulgunun elde edilmiş olması, Batı Anadolu'nun ya da Anadolu'nun genel karakteri ile uyumlu bir noktada olduğunu bize gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise bağcılıkta önde gelen merkezlerden olan ilçenin bu gücünü tarihin eski dönemlerinden bu yana koruduğunu, 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeğinin bulunmasının heyecan verici olduğunu ifade etti.

Akcan "Bölgenin ne kadar değerli olduğunu turizm açısından bir kez daha gördük. İnşallah kazı çalışmaları bittikten sonra bölgeyi turizme açmış olacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayamama Deresi'ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor
Bir televizyon programında ortaya atılan devlet korumasındaki çocuklara ilişkin iddialar yalanlandı
İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesinin görüntülerini paylaştı
Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Denizli'deki arkeolojik kazıda yaklaşık 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu

Denizli'deki arkeolojik kazıda yaklaşık 3500 yıllık üzüm çekirdeği kalıntısı bulundu

"Kütahya'nın kalbi"nden 3 bin 700 yıllık "beyin ve deri kalıntıları" çıktı

Van'daki Garibin Tepe'de Urartular dönemine ait anıtsal yapı grubu ortaya çıkarıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet