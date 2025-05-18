Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,579.30
BTC/USDT
105,484.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

Cumhuriyet'in 102. yılına özel hazırlanan "Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi", Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Makbule Beyza Günbey  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

Kocaeli

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonu ve İzmit Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan sergide, arkeoloji dünyasında ses getiren "Çukurbağ Rölyefleri" yer alıyor.

Müzede ilk kez ziyarete açılan rölyefler (kabartma), dönemin sanat anlayışına, yaşam biçimine ve toplumsal yapısına ışık tutarak, ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen, "102. Yılda 102 Süreli Sergi Projesi" kapsamında 18 Mayıs Müzeler Günü'nde açılan sergiye, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Müzeler Müdürü Serkan Gedük, müze personeli ve davetliler katıldı.

"Nikomedia'nın Sessiz Tanıkları: Çukurbağ Rölyefleri Sergisi", 31 Temmuz 2025 tarihine kadar Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tuzla'da yokuşta duran kamyonun hareket etmesi sonucu 5 araçta hasar oluştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ertan Yıldız'a baskı yapıldığı iddiasına soruşturma
Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 Mayıs'ı ülke çapında sanatla kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Benzer haberler

Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

Çukurbağ Rölyefleri, Kocaeli Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

Kocaeli'de şiddetli rüzgarda devrilen çınar ağacı kafede hasara yol açtı

Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu

"İki kişilik elektrikli uçan araba"nın 2026 sonunda trafiğe çıkması hedefleniyor

"İki kişilik elektrikli uçan araba"nın 2026 sonunda trafiğe çıkması hedefleniyor
50'sinden sonra üniversiteli olan kadın girişimcilerle ata tohumundan fide yetiştiriyor

50'sinden sonra üniversiteli olan kadın girişimcilerle ata tohumundan fide yetiştiriyor
AirCar iki kişilik uçan arabayla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi

AirCar iki kişilik uçan arabayla ilk insanlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet