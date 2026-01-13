Dolar
Kültür

Bilecik'te 6 ayda dokunan "kadife çatma" halısı için ip kesme töreni düzenlendi

Bilecik'in geleneksel el sanatlarından olan ve 6 ayda dokunan "kadife çatma" halısının tamamlanması dolayısıyla ip kesme töreni yapıldı.

13.01.2026
Bilecik'te 6 ayda dokunan "kadife çatma" halısı için ip kesme töreni düzenlendi Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bilecik Kent Konseyi bünyesinde gönüllü usta öğreticilik yapan Sevil Tuzak ile kursiyer Hanefe Enzari tarafından dokunan halıyla, kentin geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Usta öğretici Tuzak, AA muhabirine, ürünün Hereke halısının dokuma tekniğine benzer şekilde yapıldığını belirterek, "Fakat simler yerine kadife kullanılır. Pamuk zemin üzerine döşemelik olarak dokunan bir kumaştır. Daha ince türlerini de dokuyabiliyoruz." dedi.

Kadife çatmanın Bilecik kültürü açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Tuzak, şunları kaydetti:

"Kendim için dokusam kendim kesebilirim ama bu çalışma Bilecik'in kültürel mirası olduğu için ip kesiminin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde yapılması gerekiyordu. Halımız, İl Kültür ve Turizm Müdürümüzün gözetiminde kesildi. Desenlerinde Bilecik dağlarında yetişen çiçekler ve hayvan figürleri bulunuyor. Tamamen Bilecik'e özgü bir kadife çatma halıdır."

Kadife çatmanın büyük bölümünü dokuyan kursiyer Enzari ise çocuk yaşlarda öğrendiği dokumacılığı Sevil Tuzak ile tanıştıktan sonra tekrar devam ettirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt da bu halının Bilecik tarihinin tanıtılması açısından kıymetli bir eser olduğunu ifade etti.

Daha sonra katılımcılar tarafından tamamlanan halının ipi kesildi.

