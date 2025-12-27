Dolar
Kültür

Bakan Ersoy: Habib-i Neccar Camisi daha nice bin yıllarda insanlığa rehber olmak üzere ayağa kalkmıştır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Habib-i Neccar Camisi daha nice bin yıllarda İslam'ın yuvası, tarihiyle ve bünyesinde muhafaza ettikleriyle insanlığa rehber olmak üzere ayağa kalkmıştır." dedi.

Mustafa Ünal Uysal, Salim Taş, Yakup Sağlam  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Hatay

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Verdikleri sözleri yerine getirmiş olarak vatandaşların huzurlarında olduklarını belirten Ersoy, "23 yıldır değişmeyen bir şekilde 'yapılamazcıları', 'olamazcıları' bir kez daha hayal kırıklığına uğratarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu aziz millete hizmetkar olma bilinciyle Allah'ın izniyle imkansızı mümkün kılan irademizle verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olarak huzurlarınızdayız." diye konuştu.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 7 eseri bu toplu açılış kapsamında Hataylıların hizmetine sunduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu eserlerden birincisi olan Anadolu'nun ilk camisi, 1387 yıllık kutlu ibadethanemiz Habib-i Neccar Camisi, depremin ardından kubbesinden minaresine, mihrabından şadırvanına, kalem işlerinden çevre düzenlemelerine, bütünüyle inşa ve ihya edilmiştir. Özgün mimarisi korunmuş, kubbesi yeniden yapılarak yükü 1400 ton hafifletilmiştir. Depreme dayanıklı olması için etütler gerçekleştirilmiş, uygulama bu doğrultuda yön verilmiştir. Habib-i Neccar Camisi daha nice bin yıllarda İslam'ın yuvası, tarihiyle, bünyesinde muhafaza ettikleriyle insanlığa rehber olmak üzere ayağa kalkmıştır."

Deprem sonrasında Kuseyri Konakları'nın da Bakanlıklarınca inşa ve ihya edildiğini dile getiren Ersoy, burada da her işin itinayla yapıldığını belirtti.

Bu özgün nişanenin hikayesini yeni nesillere anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy, Kuseyri Konakları'nın "Hatay Medeniyetler Kütüphanesi" adıyla kültür ve tarih kadar ilmin, okumanın ve öğrenmenin yuvası olarak hizmet vereceğini anlattı.

Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Kütüphanesi, İskenderun ve Reyhanlı ilçe halk kütüphaneleri ile Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi'ni de hizmete aldıklarına dikkati çeken Bakan Ersoy, "Her biri sosyal birer yaşam alanı olarak dizayn edilmiş olan kütüphanelerimizde, sizleri ailecek okumaya, öğrenmeye, etkin katılım göstereceğiniz organizasyonlarda verimli ve keyifli vakit geçirmeye bekliyorum." dedi.

"O gün 'Hatay bitti' denilen yerde artık ışıklar sahipleri için yanıyor"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de 6 Şubat günü ve sonrasında yaşanan süreçleri anlattı.

O gün askeriyle, polisiyle, madencisiyle, gönüllüsüyle devletin ve milletinin yanına koştuğunu belirten Öntürk, "O gün 'Hatay bitti, burası hayalet şehir oldu' denilen yerde bugün dünyanın en büyük şantiyesinde artık ışıklar sahipleri için yanıyor. Devletimiz bunca yükün altına girmişken biz de boş durmadık." ifadesini kullandı.

Öntürk, seçim zamanı Hatay'a gelip poz veren deprem turistlerinin seçim bittikten sonra Hatay'ın yolunu unuttuğuna dikkati çekti.

Göreve geldikten sonra yaptıkları hizmetleri anlatan Öntürk, "Arkamızda dağ gibi duran irade sayesinde emek göstererek, çaba sarf ederek tüm zorlukların üstesinden geldik. İşte bugün Hatay dahil 11 ilimizde 455 bininci konutu teslim ediyoruz. Bunu dünyada yapabilecek başka millet, devlet ve lider yok." değerlendirmesinde bulundu.

Öntürk, Hatay'a katkı sunan tüm bakanlara, çalışanlara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve diğer ilgililere teşekkür etti.

