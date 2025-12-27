Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,922.00
BTC/USDT
87,420.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor

Hatay'da doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki para tekvandocu Hasan Ördek, milli forma giyerek başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Ali Küçük  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Hatay

Hasan Ördek, hem fiziksel olarak güçlenmek hem de sosyalleşmek için geçen yıl spora başlamaya karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tekvando İl Temsilcisi Hasan Erişik ile Hatay Sakatlar ve Gönüllüler Derneği Başkanı Sabit Köse'nin yönlendirmesiyle Hasan, milli takım antrenörü Abdullatif Kıcım ile antrenmanlara başladı.

Düzenli antrenmanlarla her geçen gün kondisyonunu arttıran Hasan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası'na P52 büyük erkekler kategorisinde birincilik elde etti.

Milli takıma girme hedefiyle antrenmanlarını aralıksız sürdüren Hasan Ördek, başarılarına ay-yıldızlı formayla yenilerini eklemek istiyor.

"Milli formayı giymek istiyorum"

Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Hasan Ördek, AA muhabirine, tekvandoya başladığında biraz zorlandığını söyledi.

Engeline rağmen vazgeçmediğini ve antrenmanlarını düzenli sürdürdüğünü anlatan Hasan, her geçen gün bu sporda kendini geliştirdiğini ifade etti.

Milli formayı giymeyi çok istediğini aktaran Hasan Ördek, "Milli formayı giymek istiyorum, bunun için de gece gündüz demeden çalışıyorum." dedi.

Hasan, engelli bireylere de kendilerine olan güvenlerinin artması için spor yapmaları ve pes etmeden mücadele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Antrenör Abdullatif Kıcım ise Hasan'ın çok istekli ve azimli olduğunu belirtti.

Engelinden dolayı Hasan ile hem evinde hem de spor salonunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Kıcım, genç sporcunun ulusal ve uluslararası alanda başarılarına yenilerini ekleyebilmesi için antrenmanları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalarda sona gelindi
Çocuklara 3 yaşından itibaren afet eğitimi önerisi
Türkiye'de çevre alanında 2025 böyle geçti
Emine Erdoğan'dan "Kalanlar" Filistin Sergisi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor

Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi

Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi

Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet