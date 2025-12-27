Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,929.90
BTC/USDT
87,541.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da "Tasarım İşi Buluşması”nda konuşuyor
logo
Gündem

Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı

Bakan Bayraktar, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ildeki çalışmalara ilişkin "Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü 80 bin varili çıkarabilecek AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı" dedi.

Serkan Avci  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı

Hatay

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde, doğduğu topraklarda Hataylılarla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını söyledi.

Bugünü "özel bir gün" diye tanımlayan Bayraktar, asrın inşasının final günlerinden birine şahitlik ettiklerini vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayraktar, deprem bölgesinde 455 bininci konuta ulaştıklarını belirterek, "Allah'a hamdolsun çok kısa, dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde millet olarak bir arada güçlü devlet, liderlik ve Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde bu eserleri inşa ediyoruz. Hatay bugün bambaşka güzel." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok büyük felaket yaşandığını anımsatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada 100 ülkeden daha büyük bir alanı kapsayan bir alanda, 11 ili etkileyen bir felaket yaşadık. Bunun altından ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle bir araya gelerek kalkabilirdi. Bunun altından ancak Karadeniz'in derinliklerinde, karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu lokasyonda sondaj yapıp, oradan gazı çıkarıp bugün evlerimize getiren bir iktidar ancak bunu başarabilirdi. Bu büyük asrın inşasını ancak terörden Gabar'ı kurtarıp dağların altından o zenginlikleri, petrolü 80 bin varili çıkarabilecek bir iktidar, bir hükümet ve AK Parti yapardı, Cumhur İttifakı yapardı. Onun için 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı'mız her gün, her Kabine toplantısında bize şu talimat verdi: 'Biz deprem bölgemizi ayağa kaldıracağız. Başka önceliğimiz yok. En önemli önceliğimiz bu' dedi. Allah'a hamdolsun büyük bir gayretle, inançla bu şehirler tekrar inşa oldu."

"Bütün milletimiz devletiyle bir oldu, birlik oldu"

Bayraktar, depremlerde yakınlarını kaybeden Hataylıların sabırla, ısrarla, inançla arkalarında durduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün milletimiz devletiyle bir oldu, birlik oldu ve biz çok kısa bir süre içerisinde bu günlere gelebildik. İnşallah Hatay, bundan sonra çok daha ileri gidecek. Bizler burada bu inşa ve ihyanın yanına istihdamı, yeni yatırımları getirerek İnşallah Hatay'ı çok daha güzel bir yere hep birlikte götüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bütün milletimiz ve Hataylılar adına şükranlarımı arz ediyorum. Onun göstermiş olduğu çaba, gayret ve onun liderliği sayesinde bugün bunları başardık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında andı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım

Bakan Ersoy: Habib-i Neccar Camisi daha nice bin yıllarda insanlığa rehber olmak üzere ayağa kalkmıştır

Bayraktar: Bu büyük asrın inşasını ancak Gabar'ı kurtarıp dağların altından o petrolü çıkarabilecek bir iktidar yapardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz
Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor

Hataylı para tekvandocu Hasan, milli takıma girmeyi hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 455 bininci konutumuzu Hatay'da teslim ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet