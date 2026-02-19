Bağdat'ta Osmanlı mirası "iftar topu" yıllar sonra yeniden ateşlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk yıllar sonra ilk kez oruçlarını ateşlenen iftar topunun sesiyle açtı.
Bağdat
Osmanlı döneminden miras kalan iftar topu geleneği Irak'ta yeniden hayat buluyor.
Güneşin batması ve akşam namazı ezanının okunmasıyla birlikte atılan iftar topu, oruçların açılma zamanı geldiğini ilan ediyor.
Ramazanın manevi atmosferinin hakim olduğu Bağdat'ta halk, Dicle Nehri kıyısına yerleştirilen toptan yapılan atışı coşkuyla karşıladı.
AA muhabirine konuşan Iraklı içerik üreticisi Mustafa İbrahim, tanıklık ettiği bu anı tarihi olarak nitelendirdi.
İftar topunun ramazana özgü manevi ve sembolik önem taşıdığını dile getiren İbrahim, Irak ordusu ve diğer güvenlik güçlerinin top atışında görev almasını ise değerli bulduğunu söyledi.
Irak'ta iftar topunun ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde Bağdat'ta kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.