"Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" filminin ilk gösterimi Ankara'da yapıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" filminin ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.
Ankara
TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ ve TRT ortak yapımı film, 21 Ekim'de seyirciyle buluşacak.
Serinin ikinci filminin Ankara'da düzenlenen galasına, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TRT ve TUSAŞ yöneticileri, yapımcı Murat Kaya, şarkıcı Sura İskenderli, film ekibi ve çok sayıda davetli katıldı.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, filmin vizyona girecek olması nedeniyle heyecan duyduğunu belirterek, "Bir tarafımızda HÜRKUŞ, öbür tarafımızda GÖKBEY. TRT ile çok güzel bir yapıma imza attık. İnşallah beğeneceksiniz hayırlı olsun diyorum. Şirketimizin ve TRT'nin böylesi bir projede bir kez daha bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Tüm gençlerimizin buradan alacakları ilhamla ileride yerli ve milli havacılık ekosistemine katkı sunacak mühendisler olmalarını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Dışa bağımlı animasyon sektörünün, geleceğimizi başkalarına bırakmak olduğunu düşünüyorum"
TRT Genel Müdürü Sobacı da TRT olarak sevilen çizgi filmleri beyaz perdeye taşımaya devam ettiklerini belirtti.
Sadece televizyon ekranlarında değil yayıncılığın her alanında çocuklara sahip çıktıklarını vurgulayan Sobacı, "Uzman arkadaşlarımız ve pedagoglar tarafından üretilen içeriklerimizi ekranlara getiren TRT Çocuk kanalımız, hem çocuklarımızın beğenisini hem de Türkiye'de tüm ebeveynlerin güvenini kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
Sobacı, "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY"in, serinin ikinci filmi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Seriyle bir anlamda, bir misyon yüklü sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz. Özellikle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik çocuklarımızı daha fazla ilgilendirmeye, bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Milli teknolojiye destek anlamında çocuklardaki teknoloji sevgisinin, ilgisinin, bilgisinin teşvik edilmesinin Türkiye'nin bu hamlesine en büyük katkı olduğunu düşünüyoruz."
Filmin bu sene beyaz perdeye aktardıkları 6'ncı animasyon olduğunu belirten Sobacı, bu filmlerin şu ana kadar 2,5 milyon izleyiciye ulaştığını bildirdi.
Sobacı, "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" ile çocukların eğlenirken bilgileneceğini vurgulayarak şunları ifade etti:
"Dışa bağımlı bir animasyon sektörünün, geleceğimizi başkalarına bırakmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, özellikle TRT Çocuk kanalımız aracılığıyla animasyon sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de yüzde 80 yerli animasyon oranlarını yakaladık. Bu animasyon çizgi filmlerimizle yerli ve milli karakterlerimizi, kahramanlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Aynı zamanda bu animasyonlarımızı artık yurt dışına ihraç eder hale geldik. Bu başarılar, ilerleyen süreçlerde de tekrar animasyonlara, çizgi filmlere yatırım yapma noktasında daha da cesaretlendiriyor, teşvik ediyor."
Çocuklara havacılığı sevdirmek amaçlanıyor
3D animasyon türündeki film, GÖKBEY ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan, arkadaşları ve HÜRKUŞ'un Kapadokya'dan başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden macera dolu serüvenini konu alıyor. Eğlence, dostluk ve heyecan dolu filmde, TUSAŞ'ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ, helikopter GÖKBEY ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları bu serüvene eşlik etmeye çağırıyor.
Filmin diğer bir karakteri Yaralı Yüz ve ekibinin GÖKBEY'i uçuş testi sırasında kaçırması ile Aslan, arkadaşları ve HÜRKUŞ, dostları GÖKBEY'in peşine düşecek, GÖKBEY'i kurtarmak ve eski haline getirmek için izleyenlere aksiyon ve macera dolu anlar yaşatacak. Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji konusunda bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor.
Yapımcılığını Murat Kaya'nın, yönetmenliğini Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır'ın üstlendiği filmin "Hey Daha Daha Nasılsınız?" isimli müziğini de son zamanlarda büyük ilgi gören şarkıcı Sura İskenderli seslendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.