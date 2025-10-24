Dolar
Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, pazar günü Edirne Selimiye Meydanı semalarında yapacağı gösteri öncesinde test uçuşu gerçekleştirdi.

Gökhan Zobar  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Türk Yıldızları, Edirne semalarında test uçuşu yaptı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında 26 Ekim Pazar günü gösteri yapacak Türk Yıldızları, çevreyi tanıma amacıyla Edirne semalarında 10 dakika uçuş yaptı.

Test uçuşu boyunca ay yıldızlı jetler akrobatik hareketler sergiledi.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu pazar günü saat 16.30'da başlayacak.

Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin üzerinde gerçekleştirilecek uçuş yaklaşık yarım saat sürecek.


