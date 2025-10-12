Türk Yıldızları, Bandırma semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Balikesir
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Bandırma ve çevre ilçelerden gelen binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevraları sahil bandından büyük bir heyecanla izledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gösteri sırasında vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara sevgi gösterisinde bulunurken, gökyüzünü renklendiren akrobasi hareketleri sık sık alkışlarla karşılandı. Bazı vatandaşlar, bu özel anları cep telefonlarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.
Pilotlar, zaman zaman telsiz aracılığıyla vatandaşlara seslenerek coşkulu kalabalığa selam gönderdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.