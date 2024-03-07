Dolar
31.83
Euro
34.81
Altın
2,158.59
ETH/USDT
3,859.20
BTC/USDT
67,517.00
BIST 100
9,054.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da “Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nın Işığında Teşekkür Buluşması” programında konuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Doğu Anadolu Bölgesi İş Dünyası Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Kültür

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. kez sanatseverlere kapılarını açtı

ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından resim, heykel ve seramik alanında eser üreten sanatçılar ve sanat söyleşileriyle sanatseverlere kapılarını açtı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. kez sanatseverlere kapılarını açtı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

ATO Congresium'daki 152 galeri ve sanat evinin çatısı altında, 1600 sanatçının eserleriyle katıldığı fuarda, ziyaretçileri Estonyalı sanatçı Kirill Grekov'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel yaptığı "Cumhuriyet ve Kadın" isimli heykel karşılıyor.

Ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar ve güzel sanatlar liselerinin katıldığı fuarda Rusya, İran, Meksika, Amerika, Güney Kore ve Macaristan'dan sanatçılar da bulunuyor.

Mustafa Ayaz, Devrim Erbil, Ahmet Umur Deniz, Orhan Gürel başta olmak üzere usta ressamların eserlerinin bulunduğu sergide, İtalyan ressam Federico Severino'nun heykel çalışması ile genç ressamların eserleri de sunuluyor.

"ArtAnkara yeni sanatçıların tanıtım yeri"

Fuara üçüncü kez katılan ressam Zeynep Munzur, Türk ve yabancı sanatçıların bir araya gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, fuarın her geçen sene gelişme kaydettiğini söyledi.

Son bir senedir 3 kişisel sergi açtığını ve soyut tarzdaki resim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Munzur, "ArtAnkara'da vizyonum gelişiyor, yeni dostluklar ediniyorum, sosyal çevrem gelişiyor. Burada, sanatseverlerle bir araya gelmenin yanı sıra sanatsal sohbetlerimiz oluyor ve birbirimizin eserlerini görme şansı oluyor. Kimse birbiriyle rekabet içinde değil. Burası bir ticarethane değil. ArtAnkara yeni sanatçıların tanıtım yeri aslında." dedi.

"Felsefesi olan resimler yapıyorum"

Munzur, pek çok eseri bir arada görme şansının fuarlardan başka bir yerde olmadığını vurgulayarak, Ankara'da başka sanat fuarlarının açılmasını da diledi.

Soyut resim çalıştığını belirten Munzur, "Ben mistik, spiritüel resimler yapıyorum. Kalın dokular kullanıyorum. Yaşanmışlıklar, kalp kırıklıkları hayatımızın bir parçası. 'İ' harfine benzer bir figürü resimlerimde kullanıyorum. Sufizm ve Zen üzerine okuduklarımı da resme yansıtıyorum. Felsefesi olan resimler yapıyorum ve renk cümbüşünü resimlerde sevmediğimden sadelik her zaman önceliğim." dedi.

Bedri Baykam, 8-9 teknikle yaptığı yeni eserleri ile fuarda

Usta ressam, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye Başkanı Bedri Baykam, ArtAnkara'nın Türkiye'nin başkentinde rüştünü ispat ederek çağdaş sanatı taşıdığını, gerek Ankara gerek çevre illerden sanatsever, izleyici, sanatçı ve koleksiyoner olarak katıldığını söyledi.

Ankara'da doğduğunu ve sanat hayatının burada başladığını belirten Baykam, "Fuarın Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül'ü kutluyorum. İyi ki ArtAnkara var." dedi.

Baykam, çoğunluğu yeni olan eserlerle fuara katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İşimi yapmaya devam ediyorum. İnsanlar diyor ki, 'Siz hala resim yapıyor musunuz?' Bizim meslekte emeklilik diye bir şey yoktur. Yaşıyorsanız, resim yaparsınız, sanat yaparsınız, sanatla nefes alırsınız. Karışık teknikle resimlerimi yapıyorum. 8-9 tekniğin karışımı var eserlerimde. Çini mürekkebi, pastel boya, sprey, akrilik, vernikler ve başka boyaları kullanıyorum. Yaptığınız işin sonucunu bildiğiniz zaman keyfi başka oluyor."

Cumhuriyet'in 100. yılına gelindiği bugün, en az 15 modern sanat müzesi olmasının sanatın gelişimi açısından gerekli olduğunu belirten Baykam, "İkinci 100 yılımıza girerken sanatın öncelikler arasında olması için gerekiyor." dedi.

Hayvan formlarını seramikle yorumluyor

Usta seramik sanatçısı Atila Çakır, resim ağırlıklı ArtAnkara'ya seramik eseriyle sekizinci defa katıldığını söyledi.

Fuarın Ankara'nın kültür sanat hayatına olumlu anlamda katkı sunduğunu belirten Çakır, sanatçıların sanatseverlerle buluşmasının keyifli olduğunu dile getirdi.

Sanat hayatındaki 26. yılında halen eser üretmeye devam ettiğini belirten Çakır, "İki çocuk koleksiyonerim var 11 yaşında. Onlar da resimlerini satıp, anneleri ile gelip seramiklerimden alıyorlar. Sanatçı olarak yaptığınız işte tutarlı olmanız, özgün işler ortaya çıkarmanız ve tarzınızın olması kıymetli." dedi.

Hayvan formları üzerinden seramik eserler ürettiğini ve ünlü firmaların katalogları ile de çalıştığını belirten Çakır, "20 yıl önce güvercinler ile başladım üretmeye. Severek yaptığınız iş farklı yere gidebiliyor. Minimal bir form anlayışım var. Sırı ustaca kullanmaya çalışıyorum. Ayı, gergedan, tavus kuşu, fil ailelerini seramikle yorumluyorum. Gergedan yaptığımda, 'Bu kadar çirkin hayvanı seramikle nasıl güzel yaptın?' dediler. Sevince oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

10 Mart'a kadar kapıları açık olacak

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden galerileri, müzeleri ve sanat kurumlarını bir araya getiren ArtAnkara, 10.00-20.00 saatlerinde 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

ArtAnkara ayrıca paneller, söyleşiler, konserler, dinletiler, workshoplar, performanslar, projeler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karabük'te Haslı Barajı'nda incelemelerde bulundu
Şehit polis Emirhan Şimşek'in Hatay'daki babaevinin tadilatını şehidin meslektaşları yaptırdı
YSK Başkanı Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır haldedir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri
Bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-9" operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. kez sanatseverlere kapılarını açtı

ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 10. kez sanatseverlere kapılarını açtı

Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı

Bakan Bolat, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak

Arjantinli sanatçı Florencia Brück, minyatür ile yapay zekayı bir araya getirdi

Arjantinli sanatçı Florencia Brück, minyatür ile yapay zekayı bir araya getirdi
Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya geldi

Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya geldi
Özbekistan'daki inşaat fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi

Özbekistan'daki inşaat fuarına Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet