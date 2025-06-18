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Kültür

Arnavutluk'ta aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası" sergisi açıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası" sergisi tarih meraklılarıyla buluştu.

Dzihat Aliju, Fatjon Cuka  | 18.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Arnavutluk'ta aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası" sergisi açıldı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi tarafından hizmet binasında düzenlenen serginin açılış törenine, Arnavutluk hükümetinden temsilciler, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar ve tarih meraklıları katıldı.

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kitaplara ve kültürel mirasa yeniden dikkat çekmesi adına önemli olduğunu söyledi.

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Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Piro Misha da sergideki orijinal kitaplar, yazma eserler, haritalar ve gravürlerin sergilenmesi yoluyla kütüphane koleksiyonlarının da tanıtılmasının amaçlandığını aktardı.

Başkent Tiran'ın "2025 Akdeniz Kültür ve Diyalog Başkenti" ilan edilmesi dolayısıyla Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi tarafından düzenlenen sergi, bir ay boyunca açık olacak ve ilgililerin beğenisine sunulacak.

Sergide, Akdeniz mirasını yansıtan, aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu, 1300-1800 yıllarına ait kitaplar, yazmalar, çeşitli haritalar ve gravürlerin de bulunduğu 700'den fazla orijinal eser yer alıyor.

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