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Kültür

Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müzikleri seslendirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" kapsamında Side'deki Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müziklerinden eserler seslendirildi.

Hatice Özdemir Tosun  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müzikleri seslendirildi

Antalya

Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ev sahipliğinde organize edilen festivalin kapanışında Apollon Tapınağı'nda konser düzenlendi.

Konserde sahne alan "Platin Plak" ödüllü Sofia Vossou ile Anadolu rock ezgilerini modern seslerle harmanlayan Necati ve Saykolar Grubu, Girit ve Türk müziğinden eserler seslendirdi. Sanatçılar, hem nostalji hem de bugünün şarkılarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

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Etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Girit Hanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Eleni Zervoudaki, konuk şefler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayrıca festival kapsamında Antik Liman Side Kültür Evi'nde Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden Nikos Kazantzakis'in dünyaca ünlü romanından uyarlanan 3 Oscar ödüllü 1964 yapımı filmi "Zorba"nın özel gösterimi gerçekleştirildi.

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