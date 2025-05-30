Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,291.41
ETH/USDT
2,622.00
BTC/USDT
105,957.00
BIST 100
9,067.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
logo
Gündem

Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolunun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

Servet Tümer  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

Antalya

İlçede dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, doludan etkilenen Eskiyörük ve Yanköy mahallelerinde incelemelerde bulunarak üreticileri dinledi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cam seraların kırıldığı, açık alanda karpuz, lahana ve pamuk gibi ürünlerin zarar gördüğü, meyve ağaçlarında ise dane dökülmeleri yaşandığı öğrenildi.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TARSİM eksperleri de çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hacı adayları Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı
Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor
Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor
Yolsuzluk soruşturması şüphelisinden "İmamoğlu ve danışmanları usulsüz 'sistem' içinde" iddiası

Benzer haberler

Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

Serik'te sağanak ve dolunun zarar verdiği alanlarda hasat tespit çalışması yapılıyor

Atlama Milli Takım'ın hedefi Avrupa Şampiyonası ile Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Antalya'da oluşan hortum evlerin çatıları ile seralara zarar verdi

Antalya'da sağanak ve dolu seralara ve ürünlere zarar verdi

Antalya'da sağanak ve dolu seralara ve ürünlere zarar verdi
Antalya'da buğday hasadına başlandı

Antalya'da buğday hasadına başlandı
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet