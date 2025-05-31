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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatılacak

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Gökçe Karaköse  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatılacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatılacak

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