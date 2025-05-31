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"3. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfınca "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nun ikinci gün oturumları başladı.

Rüveyda Mina Meral  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu" devam ediyor

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "21. Yüzyılda Aile Olmak" başlığı altındaki ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor.

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Oturumlar, üç farklı salonda "Aile Psikolojisi", "Kuşaklararası İlişkiler ve Aile", "Yapısal Dönüşümler ve Aile", "Milli Kültür ve Aile", "Din ve Aile", "Aile ve Değerler", "Din Psikolojisi", "Sosyokültürel Perspektiften Aile", "Psikososyal Perspektiften Aile", "Göç ve Aile" ile "Aile ve Medya" başlıklarıyla gerçekleşecek.

Sempozyumda, 12 ülkeden çok sayıda akademisyen tebliğ sunacak.

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