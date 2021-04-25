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'Koruma altında olan çocuklarımızın dışlanmaya uğramadan, saygın bireyler olarak yetişmelerinin önemine inanıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güvenlik ihtiyacı nedeniyle Bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyetlerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz" denildi.

Mümin Altaş   | 25.04.2021
'Koruma altında olan çocuklarımızın dışlanmaya uğramadan, saygın bireyler olarak yetişmelerinin önemine inanıyoruz'

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok üst düzey yöneticinin yerlerini geleceğin mimarı çocuklara teslim ettiği anımsatıldı.

"Biz de Bakanlığımız kurumlarında kalan bir yavrumuza koltuğumuzu devrettik." ifadesi kullanılan açıklamada, programa devlet korumasında bulunan bir çocuğun davet edilmesi üzerinden haksız ve yersiz tartışmaların devam ettirilmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Bakanlık koruması altında olan çocukların "bakımını sağlayacak kimsesi olmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle kurum korumasına alınan çocuklar" olmak üzere iki gruptan oluştuğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Nitekim, Bakanlığımızın programlarında riskli grupta olmayan çocuklarımızla olan etkinliklerimiz ve görsellerimiz öteden beri paylaşılagelmektedir. Güvenlik ihtiyacı nedeniyle Bakanlığımız korumasında olan çocuklarımızın kimliklerinin gizli kalması, mahremiyetlerinin korunması için de azami dikkat ve özen göstermekteyiz. Bu hassasiyetimiz her zaman devam edecektir. Koruma altında olan çocuklarımızın da akranları gibi hayatın her alanında görünür olmasının, herhangi bir dışlanmaya uğramadan bu toplumun saygın birer bireyleri olarak yetişmelerinin önemine inanmaktayız. Bakanlığımız koruması altında olan çocuklar da bu ülkenin tüm çocukları ile eşit haklara sahiptir ve onların da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, diğer akranlarıyla deneyimlemeleri en doğal haklarıdır. Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir."

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