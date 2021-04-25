Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İdlib'de TDV tarafından yapılan çalışmaları inceledi
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin dünyanın her yerinde bulunan garip, fakir, mazlum ve mağdurların yanında olmaya çalıştığını ifade etti.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, TDV'nin, Suriye'nin İdlib şehrindeki insani yardım ve eğitim çalışmalarını incelemek ve yetim kamplarını ziyaret etmek üzere bölgeye ziyarette bulundu.
Babülhava bölgesinde bulunan TDV İdlib Koordinasyon Ofisine giderek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erbaş, daha sonra Dana bölgesinde bulunan TDV'ye ait İbadurrahman Yetim Anaokulu ile İbadurrahman İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.
Anaokulu öğrencileri tarafından şarkılarla karşılanan Erbaş, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi ve çocuklara oyuncak hediye etti. Erbaş, imam hatip lisesinde de öğrencilerle sohbet etti.
Dana bölgesinde, ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtımının yapıldığı TDV'nin İyilik Mağazası'na geçen ve mağazada bulunan Suriyelilerle sohbet eden Erbaş, daha sonra bölgenin tek kütüphanesini de bünyesinde bulunduran, içerisinde dil ve meslek edindirme kursları olan TDV Kültür Merkezine geçti.
Kütüphane ve burada verilen kurslar hakkında yetkililerden bilgi alan Erbaş, merkezde Türkçe, İngilizce ve mesleki eğitim alan gençlerle sohbet etti.
Hizri bölgesinde inşası süren İyilik Evlerinde incelemelerde bulunan ve yapımı süren briket evler hakkında bilgi alan Erbaş, buradan Deyr Hasan bölgesinde yer alan ve TDV'nin kamplarda kalan çocuklara ilkokul ve ortaokul hizmeti verdiği Ammar bin Yasir İlköğretim Okuluna geçerek, öğrencilerle bir araya geldi.
Erbaş, 92 anne ve 295 yetimin yaşadığı Zemzem Yetim Kampını da ziyaret ederek, yetim çocukların hazırladıkları gösterileri izledi ve ardından onlara oyuncak hediye etti.
Daha sonra 111 anne ve 335 yetimin yaşadığı İman Yetim Kampına geçen Erbaş, burada da yetimlerle bir araya geldi ve İdlib ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Vakfımıza bu emanetleri bağışlayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum"
Tüm Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Erbaş, vatandaşların TDV'ye emanet ettiği yardımların burada nasıl kullanıldığını ve vakfın titiz şekilde yardımları yerine ulaştırdığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Vakıf ruhunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, vakıfların her dönemde fakir fukaranın, mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını anımsatan Erbaş, "Burada hem Türkiye Diyanet Vakfı hem diğer sivil toplum kuruluşları ne kadar çok garibin, mazlumun yanında yer alırsa Allah nezdinde o kadar makbul işler yapmış oluyorlar." ifadesini kullandı.
Bulundukları yerin TDV'nin masraflarını karşıladığı bir yetimhane olduğunu hatırlatan Erbaş, benzer şekilde yüzlerce yetimin barındığı 3 kamp bulunduğunu söyledi.
Erbaş, "Şu mübarek ramazan gününde yetimlere sahip çıkmak, garip gureba insanlara, mazluma sahip çıkmak, onların duasını almak hakikaten çok önemli nafile ibadetlerden birisidir. Ülkemiz dünyanın her yerinde mümkün olduğunca gariplerin, fakirlerin, mazlumların, mağdurların yanında olmaya çalışıyor." dedi.
TDV'nin sadece İdlib'de değil, Cerablus'ta, El Bab'da, Suriye'nin mağdur bırakmış olduğu yerlerde olmaya çalıştığını anlatan Erbaş, "Dünyanın 149 ülkesine hem ramazan sofraları açarak, hem milletimizin Türkiye Diyanet Vakfına emanet etmiş olduğu kurbanları, zekatları, fitreleri ulaştırarak mümkün olduğunca bu vazifemizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben Türkiye Diyanet Vakfımıza bu emanetleri bağışlayan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
TDV'nin insani yardım ve barınma çalışmalarının yanı sıra eğitim faaliyetleri de olduğunu anımsatan Erbaş, "Çünkü eğitim her şeyin başı. Yani eğitim olmazsa toplumda sağlıklı bir hayat olmaz. Başta din eğitimi olmak üzere, diğer konularda, Türkçe eğitimi, Arapça eğitimi, İngilizce eğitimi, dil eğitimi üzerine materyaller alanında destek veriyoruz. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı olarak burada ve dünyanın pek çok yerinde her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
İncelemelerinin ardından, TDV tarafından inşa edilen ve 3 katlı binalardan oluşan Beytüsselam Köyü'ne geçen Erbaş, çocuklarla köyü gezerek, köydeki aileleri ziyaret etti. Başkan Erbaş, ziyarette kendisine eşlik eden eşi Seher Erbaş ile iftarını köyde yetim çocuklarla birlikte açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.