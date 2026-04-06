Yılbaşından bu yana deniz kirliliği denetimlerinde 42 gemiye işlem yapıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yılın ilk çeyreğinde deniz kirliliğine karşı yürütülen denetimlerde 42 gemiye, toplam 25 milyon 375 bin 254 lira idari para cezası uygulandı.

Gemi/botlar, helikopterler, uçaklar ve İHA'lardan oluşan yüzer ve uçar unsur filosu ile icra edilen sahil güvenlik devriye görevleri kapsamında denizlerde kirlilik kontrolleri sürüyor. Ayrıca vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen kirlilik ihbarlarına hızlı şekilde müdahale ediliyor.

9 Eylül 2022 tarihli ve 2022/14 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge ile deniz kirliliği kontrolüne ilave olarak gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge kontrolü yapılıyor ve yasa dışı bir husus tespit edildiğinde idari para cezası uygulanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2026'nın ilk 3 aylık döneminde deniz kirliliği denetimlerinde (katı atık, evsel atıksu, petrol ve petrol türevli atıklar vb.) 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilen 11 gemi/tekneye toplam 18 milyon 38 bin 414 lira idari para cezası uygulandı.

Gemi atıklarına ilişkin bilgi ve belge kontrolü (atık transfer formu) kapsamında yapılan denetimlerde de belge ibraz edemeyen 31 gemi/tekneye, toplam 7 milyon 336 bin 840 lira idari para cezası verildi.

Çevreyi kirletenlere karşı denetimler aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığının denetimlerine ilişkin AA muhabirine, "Denizlerimizi korumak, vatan toprağını korumak kadar önemli bir vazifedir. Mavi vatanın her damlasında hakkımız, hukukumuz ve sorumluluğumuz vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, çevreyi kirletenlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürmekte, gerekli idari ve adli işlemleri tavizsiz şekilde uygulamaktadır. Temiz deniz, güçlü Türkiye'nin de temiz vicdanının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlerdeki denetim yetkisinin Çevre Kanunu ve ilgili genelgelerle belirlendiği, Sahil Güvenlik Komutanlığının tüm denizlerde kirliliğin adli yönden soruşturulması ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca "çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi" suçundan tahkikat yürütmekle sorumlu olduğu vurgulandı.

Mavi vatanın temiz kalması ve deniz ekosisteminin korunması için çevreye karşı duyarlı olunması, karşılaşılan kirlilik vakalarının vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.