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Kültür

Sofya Opera ve Balesi, AKM'de "Elektra" operasını sahneledi

Uluslararası festivallerin gözde topluluklarından Sofya Opera ve Balesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Elektra" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Hilal Uştuk  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Sofya Opera ve Balesi, AKM'de "Elektra" operasını sahneledi

İstanbul

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan gelen topluluk, izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Besteci Richard Strauss'un modern ve etkileyici müzik diliyle adeta psikolojik gerilim atmosferi yarattığı eser, Sophokles’in klasik tragedyasından uyarlandı.

Librettosunu Hugo von Hofmannsthal'in kaleme aldığı eseri Plamen Kartaloff sahneye koydu.

Yunan trajedisinin yer aldığı en güçlü eserlerden biri olan opera, intikam, adalet ve aile bağları gibi temaları dramatik bir güç ile ele alıyor.

Sofya Opera ve Balesi Orkestrasını şef Evan-Alexis Christ yönetti.

Eserin koreografisi Fredy Franzutti, kostüm tasarımları Leo Kulash, dekorları Sven Jonke, ışık tasarımı ise Andrej Hajdinjak imzası taşıyor.

Temsilde "Klytaemnestra" rolünde Gergana Rusekova, "Elektra" rolünde Lilia Kehayova, "Chryzothemis" rolünde Tsevetana Bandalovska, "Orest" rolünde Atanas Mladenov, "Aegisth" rolünde ise Daniel Ostretsov sahnedeydi.

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