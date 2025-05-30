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Kültür

Hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yapıyor

Dünyanın dört bir yanından Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Müslümanlar, Harem-i Şerif'te (Mescid-i Haram) tavaf ve say yapmayı tamamladıktan sonra ibadetlerini sürdürüyor.

Sabri Kesen  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yapıyor Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Mekke

İhramlarıyla Kabe'de tavaf, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıp umreyi tamamlayan hacı adayları, ihramdan çıktıktan sonra da Harem-i Şerif'te zaman geçiriyor.

Kabe'nin bulunduğu "sahan" denilen iç avluya ihramsız girişe izin verilmiyor.

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Hacı adayları, bazen gündelik bazen de ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyip dış avluda dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyor.

Mescid-i Haram'ın birinci ve çatı katında ihramsız tavaf edilebiliyor.

En dış avluda bulunan hacı adayları da huzur içinde namaz kılıyor, Harem-i Şerif'in çevresinde bulunan güvercinleri yemliyor.

Mescid-i Haram'da, Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisini ziyaret eden hacı adayları, alışveriş ve yeme-içme ihtiyaçlarını da Mescid-i Haram çevresindeki alışveriş merkezleri ve dükkanlardan karşılıyor.

Hacı adaylarının büyük bir kısmı, Gazze Garajı'ndaki araçlarla otellerine dönüyor.

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