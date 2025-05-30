Hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yapıyor
Dünyanın dört bir yanından Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Müslümanlar, Harem-i Şerif'te (Mescid-i Haram) tavaf ve say yapmayı tamamladıktan sonra ibadetlerini sürdürüyor.
Mekke
İhramlarıyla Kabe'de tavaf, Safa ile Merve tepeleri arasında say yapıp umreyi tamamlayan hacı adayları, ihramdan çıktıktan sonra da Harem-i Şerif'te zaman geçiriyor.
Kabe'nin bulunduğu "sahan" denilen iç avluya ihramsız girişe izin verilmiyor.
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Hacı adayları, bazen gündelik bazen de ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyip dış avluda dua edip, Kur'an-ı Kerim okuyor.
Mescid-i Haram'ın birinci ve çatı katında ihramsız tavaf edilebiliyor.
En dış avluda bulunan hacı adayları da huzur içinde namaz kılıyor, Harem-i Şerif'in çevresinde bulunan güvercinleri yemliyor.
Mescid-i Haram'da, Kabe'nin inşa aşamalarını gösteren "İlk Ev" sergisini ziyaret eden hacı adayları, alışveriş ve yeme-içme ihtiyaçlarını da Mescid-i Haram çevresindeki alışveriş merkezleri ve dükkanlardan karşılıyor.
Hacı adaylarının büyük bir kısmı, Gazze Garajı'ndaki araçlarla otellerine dönüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.