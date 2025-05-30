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Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

Bekir Bektaş  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Antalya'daki Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Antalya

Öğle saatlerinde başlayan kar, bir süre sonra doluyla karışık halde etkisini gösterdi.

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Yağış nedeniyle 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, mevsim nedeniyle kendileri için de yağışın büyük sürpriz olduğunu anlattı.

Ziyaretçilerin de şaşkınlık yaşadığını ifade eden Culfa, ancak zirvede kartpostallık manzaralar oluştuğunu belirterek, "Kar yağışı olarak başlayıp bir süre sonra karla karışık dolu şeklinde devam etti. Bu mevsimde beklemediğimiz bir şey olduğu için bizlere de büyük sürpriz oldu. Yağış, seferlerimiz açısından olumsuzluğa neden olmadı." dedi.

Culfa, teleferik seferlerinin güvenli şekilde devam ettiğini bildirdi.

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