Dolar
41.15
Euro
47.95
Altın
3,539.26
ETH/USDT
4,282.70
BTC/USDT
110,666.00
BIST 100
10,877.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dünya barışı için seslerini "Barışa Çağrı" sergisiyle duyurdular

Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) üyelerince dünya barışına dikkati çekmek için 30 eserden oluşan "Barışa Çağrı" sergisi açıldı.

Rabia Sapmaz  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Dünya barışı için seslerini "Barışa Çağrı" sergisiyle duyurdular Fotoğraf: Rabia Sapmaz/AA

Antalya

Sanatçıların, Gazze başta olmak üzere dünya barışına dikkati çekmek için farklı tekniklerle yaptığı eserler, ANSAN Fikret Otyam Sanat Parkı'nda sanatseverlerle buluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sergide, doğal taş mozaik, keçe, çakıl taşı, seramik, yağlı ve akrilik boya çalışmalarından oluşan 30 eser yer aldı.

Dernek üyesi mozaik sanatçısı Nejla Sarı, burada yaptığı konuşmada, sergiyi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel açtıklarını söyledi.

Özellikle Gazze'deki savaşla dikkati çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sarı, "Böyle bir sergi açarak tüm arkadaşlarımızla barış gününü kutlamak ve savaşa dikkat çekmek istedik. Umarım sesimizi duyurabiliriz. Dünyada barış istiyoruz." diye konuştu.

Dernek üyesi çakıl taşı sanatçısı Sophia Eyüboğlu Ügümü de sanatın en güçlü sesi ve ifade şeklinin barış teması olduğunu, sanatın bu konuda çok güçlü bir anlatım sunduğunu dile getirdi.

Dünyayı, sanat yoluyla barışla yoğrulmuş bir hale çevirmeye çalıştıklarını aktaran Ügümü, şunları kaydetti:

"Hani bir söz vardır, 'barışla yoğrulmuş bir dünya, barışın en güzel resmidir' diye. Buna inanarak yola çıktık ve böyle bir sergi hazırlığı yaptık. Umarım dünyaya barış dileklerimiz evrene iletilir. Her bir fırça darbesi, her bir dokunuş, her bir duygu aslında dünyada barışın var olabileceğini bize fısıldıyor."

Sergi, 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da eğitimciler, Filistin'e destek için kendilerini güzel sanatlar binasına kapattı
AB Konseyi Başkanı Costa Gazze'deki "trajedinin insani boyutundan büyük endişe" duyduklarını belirtti
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

Benzer haberler

Dünya barışı için seslerini "Barışa Çağrı" sergisiyle duyurdular

Dünya barışı için seslerini "Barışa Çağrı" sergisiyle duyurdular

Antalya'ya 8 ayda gelen turist sayısı 12 milyona yaklaştı

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Manavgat Irmağı'ndan kalkan tur tekneleri misafirlerini denizle de buluşturuyor

Manavgat Irmağı'ndan kalkan tur tekneleri misafirlerini denizle de buluşturuyor

Göynük Kanyonu, yaz aylarında doğa ve macera tutkunlarının serin rotası oluyor

Göynük Kanyonu, yaz aylarında doğa ve macera tutkunlarının serin rotası oluyor
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet