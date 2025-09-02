Dolar
Kültür
Kültür

Altın Portakal Film Festivali'nin onur ve başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülü, sanatçılar Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, başarı ödülü ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya verilecek.

Gülsem Adam  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Altın Portakal Film Festivali'nin onur ve başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu

Antalya

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım'da düzenlenecek festival çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında onur ödülünü bu yıl Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen alacak.

Onur ödülüne layık görülen Aksoy, İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra Münih Müzik Akademisi'nde eğitimini sürdürdü.

Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yaşamına başlayan Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan kariyeriyle unutulmaz eserlere imza attı.

Onur ödülüne layık görülen diğer isim Tanrıöğen ise tiyatro sahnesinde başladığı oyunculuk kariyerinde, 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkıya" filmiyle sinemaya adım attı.

Festivalin başarı ödülleri

Festivalde başarı ödülleri ise başarılı oyunculuk performanslarıyla bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Öte yandan "Sinema Emek Ödülü"nü Feride Çiçekoğlu, "Genç Sinemacı Başarı Ödülü"nü ise Cansu Baydar alacak.

Ödüller, 25 Ekim'de yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.

