Amerika'nın çöküşünü anlatan "İç Savaş" filmi vizyonda rekor açılış yaptı
Amerika'nın çöküşün eşiğine gelişini konu alan "İç Savaş", orijinal ismiyle "Civil War" filmi, ABD'de vizyona girişinin ilk haftasında gişe başarısı yakaladı.
İstanbul
TME Films'ten yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan'da ABD'de seyirciyle buluşan film, ilk hafta sonunda 25,7 milyon dolarlık hasılat yaparak tüm zamanların en iyi açılış yapan bağımsız filmi oldu.
Son dönemde ABD hükümeti ve eyaletleri arasında yaşanan olaylar sebebiyle öngörüsel bir programlama yani halkı olacaklara hazırlayan bir film olduğu konusunda çokça tartışma oluşturan yapım, Türkiye'de ise TME Films dağıtıcılığında 19 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.
Film, federal hükümete karşı ayaklanan 19 eyaletin Amerika'yı iç savaşa sürüklemesini konu alıyor. Yakın bir gelecekte geçen hikayede ABD çöküşün eşiğine geliyor.
Özellikle Texas ve Kaliforniya'nın bağımsızlığını ilan etmesi dikkati çeken senaryoda, iç savaş sırasında bir grup gazetecinin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için girdikleri mücadele ele alınıyor.
"28 Gün Sonra", "Ex Machina" ve "Yok Oluş"un arasında olduğu kült filmlerin senaristliğini yapan Alex Garland'ın yazıp yönettiği filmin oyun kadrosunda Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Nick Offerman, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica Gibbs ve Jess Matney yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.