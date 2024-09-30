Dolar
34.18
Euro
38.29
Altın
2,655.41
ETH/USDT
2,627.10
BTC/USDT
64,271.00
BIST 100
9,697.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson'ın, Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti

Los Angeles

Ünlü şarkıcı ve oyuncunun sözcüsü Ebie McFarland, Kristofferson'ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

88 yaşındaki Kristofferson'ın Maui'deki evinde yaşamını yitirdiğini belirten McFarland, ölüm sebebiyle ilgili bilgi vermedi.

Kristofferson, 2021'de sahnelere veda etmiş ve yalnızca bazı etkinliklere nadiren katılmıştı.

Country müziğin akla gelen ilk isimlerinden Kristofferson, birçok Hollywood filminde yer almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, yaşlı nüfus oranıyla AB ülkelerine göre daha avantajlı konumda
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için "altyapı yetersizliği" vurgusu
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyede
Mersin'de 13 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ihmalleri iddianamede

Benzer haberler

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Kris Kristofferson 88 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 90'ın üstüne çıktı

Vestel, yeni coğrafyalara açılım ve mobilite ile büyümeyi planlıyor

ABD'de 4 kategorisiyle karaya vuran Helene Kasırgası'nda en az 64 kişi öldü

ABD'de 4 kategorisiyle karaya vuran Helene Kasırgası'nda en az 64 kişi öldü
Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi

Suriye'de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi
Türkiye'den, GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama

Türkiye'den, GKRY'ye silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet