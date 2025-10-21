Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kültür

Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri bugün satışa sunulacak

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri bugün internet üzerinden, 22 Ekim'den itibaren ise Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) festival gişelerinden satışa sunulacak.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri bugün satışa sunulacak

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, gösterimler, özel programlar ve Film Forum ile sinemaseverlere dolu bir program sunuyor.

Festivalin biletleri bugün saat 15.00'ten itibaren Biletix'in çevrim içi satış kanallarında, 22 Ekim saat 10.00'dan itibaren ise AKM festival gişelerinde satışta olacak.

Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer aldığı festivalde 79 film Türkiye'de ilk gösterimini yaparken, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde de 10 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Gösterimler, AKM'nin Aspendos ve Perge salonları ile AKM Açık Hava'da, Paribu Cineverse MarkAntalya 3 ve 4'üncü salonlarda gerçekleştirilecek.

Festivalde tam bilet fiyatı 20 lira, öğrenci bileti ise 10 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
